Che dischi Gazzè e Willie Peyote, ottimi i Pinguini tattici, Elisa e anche Tiziano Ferro con Lazza. Malissimo Irama. Le recensioni

Settimana che non possiamo che definire molto positiva, tanti i singoli proposti, quasi tutti belli o perlomeno sensati. Anche diversi dischi azzeccati, due su tutti, manco a dirlo, quello di Max Gazzé, che si supera che affonda nella poesia più alta, e Willie Peyote, che si dimostra ancora una volta un fenomeno necessario nel nostro panorama musicale, ma ci sentiamo di segnalare anche il disco di Carlo Corallo (a proposito di fenomeni rap) e non ci è dispiaciuto nemmeno quello di Alex Wyse. Ma, normale, con l’arrivo dell’estate si punta più sui singoloni. Ottimo quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che esplorano terre anni ’80 e, a proposito di passato, bravi anche Tiziano Ferro e Lazza a riproporre quella mina di Xdono. Una mina assurda quella che sgancia Mace con il supporto di due giganti come Salmo e Colapesce, mentre Elisa si fa meno eterea e anche Ermal Meta flirta con l’estate con un controtormentone. Bravo Bresh, come sempre, bravo Piotta che racconta un viaggio Roma-Brasile attraverso Aldair (alè), bentornati a Paola Turci e Tullio De Piscolo, ma soprattutto ai bravissimi Management del dolore post-operatorio. Anche questa settimana però non ci neghiamo qualche bocciatura, non ci è piaciuto Artie 5ive, non ci ha convinti fino in fondo Rosa Chemical, ci ha letteralmente spiazzati dall’imbarazzo Irama. Come sempre, a salvarci, la chicca della settimana. Questa settimana abbiamo scelto il fantastico disco di Tära dal titolo Zefiro. Buon divertimento con le nostre recensioni alle ultime uscite italiane.