Belve, Floriana e i sette colli di Roma: «Colle Oppio, dove avevo un locale» – Il video

La vincitrice del terzo Grande Fratello si racconta a Francesca Fagnani: «L'infanzia in collegio? Mi colpevolizzavo, pensavo che non mi volevano»

«I sette colli? Colle Oppio, dove avevo un locale». Floriana Secondi scherza, intervistata a Belve. Quando la conduttrice Fagnani le fa notare l’errore lei ridendo insiste: «Voglio dire quello che dico io». «Ma i Sette Colli quelli sono!», osserva la giornalista. «Andiamo ora con la matematica, quello è un tasto dolente» rilancia Floriana. «Anche questo non è allegro come tasto» chiosa divertita Fagnani. L’ex gieffina si racconta sia nel suo passato che nella sua sfera privata.

«Quando portai mio figlio dall’esorcista…»

Floriana racconta di suo figlio Domiziano, molto diverso da lei. Racconta di averlo portato da un prete esorcista perché faceva troppe domande. «Pensava fosse posseduto?» chiede Fagnani. «Sì, a tre anni mi disse: l’erba sono i capelli del mondo. Avevo paura». «Ma dall’esorcista un po’ troppo!» chiosa con un sorriso Fagnani. Sulla sua vittoria al Grande Fratello la conduttrice chiede: «Cosa le piaceva del successo?». «Che finalmente mi consideravano – rivela Floriana – I miei difetti erano diventati pregi». La separazione genitori, la madre con problemi legati alla tossicodipendenza e alla prostituzione, 14 anni vissuti in collegio. «Mi colpevolizzavo, pensavo che non mi volevano», racconta. «Mi sentivo sola. Quando gli altri bimbi piangevano li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io».