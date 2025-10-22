Rita De Crescenzo sbarca a Belve: in arrivo la puntata di Francesca Fagnani con la tiktoker

L'anticipazione sul programma Rai. «Mi tremano le gambe», ha scritto l'influencer in un indizio sui social

Dai vicoli di Napoli agli studi televisivi di Roma: Rita De Crescenzo è pronta a sedersi sulla poltrona più temuta della televisione. La tiktoker è infatti tra le protagoniste della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Secondo quanto riferisce Fanpage, la registrazione è in corso proprio in queste ore. Già dalla mattina, la tiktoker aveva lasciato intendere che qualcosa di importante stesse per accadere: «Ho un appuntamento molto importante oggi», aveva annunciato ai suoi milioni di follower, senza aggiungere dettagli. Poi, come in una caccia al tesoro, ha disseminato indizi: il pranzo al ristorante Figo Talenti, a pochi passi dagli studi Rai, e infine il video in auto diretta verso la registrazione. «Mi tremano le gambe», ha scritto la tiktoker.

La belva perfetta

La scelta di Francesca Fagnani non stupisce. Rita De Crescenzo incarna perfettamente lo spirito di Belve: è divisiva, autentica, istintiva. Il suo linguaggio diretto, le sue origini popolari e la sua ascesa da outsider del web a fenomeno nazionale ne fanno un caso di costume unico, tanto criticato quanto seguito. Se la tradizione del programma si conferma, quella tra Fagnani e De Crescenzo non sarà una semplice chiacchierata. La conduttrice di Belve è nota per scavare nelle zone d’ombra dei suoi ospiti, e la tiktoker napoletana non ne è certo priva: dalle polemiche legate al caos di Roccaraso alla sua presunta discesa in politica, fino ai continui scontri social.