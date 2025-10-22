Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLOBelveFrancesca FagnaniRaiTv

Rita De Crescenzo sbarca a Belve: in arrivo la puntata di Francesca Fagnani con la tiktoker

22 Ottobre 2025 - 21:55 Alba Romano
embed
rita de crescenzo fagnani
rita de crescenzo fagnani
L'anticipazione sul programma Rai. «Mi tremano le gambe», ha scritto l'influencer in un indizio sui social

Dai vicoli di Napoli agli studi televisivi di Roma: Rita De Crescenzo è pronta a sedersi sulla poltrona più temuta della televisione. La tiktoker è infatti tra le protagoniste della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Secondo quanto riferisce Fanpage, la registrazione è in corso proprio in queste ore. Già dalla mattina, la tiktoker aveva lasciato intendere che qualcosa di importante stesse per accadere: «Ho un appuntamento molto importante oggi», aveva annunciato ai suoi milioni di follower, senza aggiungere dettagli. Poi, come in una caccia al tesoro, ha disseminato indizi: il pranzo al ristorante Figo Talenti, a pochi passi dagli studi Rai, e infine il video in auto diretta verso la registrazione. «Mi tremano le gambe», ha scritto la tiktoker.

La belva perfetta

La scelta di Francesca Fagnani non stupisce. Rita De Crescenzo incarna perfettamente lo spirito di Belve: è divisiva, autentica, istintiva. Il suo linguaggio diretto, le sue origini popolari e la sua ascesa da outsider del web a fenomeno nazionale ne fanno un caso di costume unico, tanto criticato quanto seguito. Se la tradizione del programma si conferma, quella tra Fagnani e De Crescenzo non sarà una semplice chiacchierata. La conduttrice di Belve è nota per scavare nelle zone d’ombra dei suoi ospiti, e la tiktoker napoletana non ne è certo priva: dalle polemiche legate al caos di Roccaraso alla sua presunta discesa in politica, fino ai continui scontri social.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Fiorello non sta bene, salta la prima puntata de «La Pennicanza»: cosa ha avuto il conduttore siciliano

2.

«Biglietto gratis del cinema se ti fai rasare i capelli a zero», l’idea di un cinema a Los Angeles per l’anteprima del film Bugonia. L’omaggio a Emma Stone

3.

Giorgia Meloni telefona a Sigfrido Ranucci, ma lui non riesce a risponderle. Scambio di sms fra i due. Oggi arrivate due nuove querele al conduttore di Report

4.

Fedez pubblica il suo terzo libro: «Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato persone insopportabili. La politica? Fanno tutti schifo»

leggi anche
rita-de-crescenzo-borrelli
ATTUALITÀ

La tiktoker Rita De Crescenzo andrà a processo per le minacce al deputato Borrelli: «Chiese alla camorra di eliminarmi»

Di Alba Romano
rita-de-crescenzo-appello-manifestazione-roma-contro-armi-conte
ATTUALITÀ

Rita De Crescenzo, un ristoratore le chiede 20 mila euro di danni: l’accusa di diffamazione dopo la cena di Capodanno

Di Ugo Milano
napolitano store
ATTUALITÀ

Dai video in consiglio al sequestro milionario: nei guai Angelo Napolitano, il tiktoker dell’elettronica a prezzi stracciati

Di Giammarco Pio Isoldi
rita de crescenzo
CULTURA & SPETTACOLO

Rita De Crescenzo e il concerto annullato a Castel Volturno. La tiktoker: «Contro di me violenza mediatica»

Di Stefania Carboni
CULTURA & SPETTACOLO

Ischia, il sindaco di Forio vieta l’evento con Rita De Crescenzo: «Basta trash». L’ira della tiktoker: «Vergognati»

Di Alba Romano
rita de crescenzo consiglio regionale
CULTURA & SPETTACOLO

Porta Rita De Crescenzo nel suo ufficio alla Regione Campania, lo show della tiktoker. E Calenda caccia il consigliere: «Buffone» – Il video

Di Alba Romano