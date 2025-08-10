Ischia, il sindaco di Forio vieta l’evento con Rita De Crescenzo: «Basta trash». L’ira della tiktoker: «Vergognati»

La decisione del primo cittadino Stanislao Verde «per tutelare l'immagine del comune» manda su tutte le furie l'influencer

Il sindaco di Forio, Stanislao Verde, ha deciso di vietare l’evento previsto per il 13 agosto in una sala bingo del paese, dove avrebbe dovuto esibirsi la tiktoker Rita De Crescenzo, nota sui social con quasi 2 milioni di follower. La scelta del primo cittadino è stata motivata dalla volontà di «tutelare l’immagine del paese e di evitare cattiva pubblicità. No al trash». La decisione è stata comunicata al gestore della sala bingo, bloccando così l’organizzazione dell’evento. La tiktoker, già al centro delle polemiche per un video girato negli uffici di un consigliere regionale della Campania, ha reagito subito alla decisione del sindaco di Forio, con un video pubblicato su TikTok: «Sindaco di Ischia di Forio, vergognati… Dove sono la polizia, le ambulanze, i pompieri? Ci vediamo in tv a settembre». Ma per il sindaco «non c’è nessuna censura», solo una tutela dell’immagine del suo comune.

Lo scandalo del video nel Consiglio regionale

La controversia arriva a pochi giorni dallo scandalo del video su TikTok girato dentro il Consiglio regionale della Campania. Protagonisti di quel filmato erano Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano, entrambi influencer napoletani, invitati dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza, appartenente ad Azione-Per-Pri, in maggioranza con Vincenzo De Luca. Quanto accaduto ha scatenato l’ira del leader nazionale di Azione, Carlo Calenda, che sui social ha definito Di Fenza «un buffone che usa gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vaiasse varie» e annunciandone l’espulsione dal partito «con effetto immediato».