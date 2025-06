Rita De Crescenzo pagata per i referendum? Su TikTok il post sponsorizzato con le tessere elettorali e la promessa – Il video

«Domenica vado a votare io e la mia famiglia. Poi mi raccomando: mi vuole bene, dietro mi viene» dice la tiktoker napoletana. Il video sulla piattaforma con la scritta «partnership retribuita»

La tiktoker Rita De Crescenzo ha pubblicato un video in cui invita i suoi fan ad andare a votare per i referendum domenica 8 giugno e lunedì 9. Un video con la scritta «partnerish retribuita», segno quindi che qualcuno ha pagato la tiktoker per pubblicare quel messaggio. Oppure potrebbe essere una sua provocazione, come ipotizza Il Giornale.

La tiktoker napoletana pronta a candidarsi

Sta di fato che De Crescenzo continua ad ammiccare alla politica. L’influencer napoletana ha più volte detto che non le dispiacerebbe impegnarsi di più per un partito o movimento. Soprattutto dopo la sua entusiasta partecipazione al corteo pacifista organizzato dal M5s di Giuseppe Conte. «Chi mi vuole bene mi venga dietro», dice la tiktoker nel suo appello al voto per i referendum. E promette «un botto» prima o poi, con una notizia clamorosa che sembra annunciare il suo impegno diretto in politica.

La prima volta al voto di Rita De Crescenzo

In più occasioni ha ammesso di non aver mai votato in vita sua. O almeno così dice lei. Quella dei referendum su lavoro e cittadinanza sarà per De Crescenzo la prima volta alle urne, con le tessere elettorali fresche di stampa per tutta la famiglia, con tanto di ringraziamenti a un assessore che l’ha aiutata «a cacciare» le tessere.