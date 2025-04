A Pasquetta Rita De Crescenzo pronta a invadere Peschici, boom di prenotazioni in un camping. Il sindaco si ribella – Il video

L'influencer punta al Gargano per le feste di Pasqua: «Divertimento assicurato». L'impennata di prenotazioni e la reazione del sindaco che teme l'effetto Roccaraso

L’annuncio di Rita De Crescenzo, popolare tiktoker napoletana da milioni di follower, di voler trascorrere la Pasquetta a Peschici ha innescato una reazione secca e gelida da parte del sindaco della cittadina garganica. Il primo cittadino Luigi D’Arenzo, infatti, non ha gradito l’idea di trasformare il paese in una meta di turismo “mordi e fuggi” guidato dai social, come successo a Roccaraso in Abruzzo, e ai microfoni di Rtl 102.5 ha messo le cose in chiaro: «Non sono preoccupato. Gestiamo qualsiasi tipo di flusso turistico. Non abbiamo bisogno di nessuno. Abbiamo le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri eventi che abbiamo qualificato in un cartellone strepitoso. Per misurarsi bisognava scegliere un’altra data. Noi a Pasquetta siamo già pieni. Ci sono influencer e influencer, a noi serve cultura: servono eventi mirati. Non questo».

Rita De Crescenzo: «Divertimento assicurato»

La creator partenopea aveva annunciato sui suoi canali un evento in un camping locale, promettendo «divertimento assicurato». In pochi giorni, il risultato è stato un +60% di prenotazioni. Un dato che fa parlare, ma che non convince l’amministrazione locale. Il clima è teso, soprattutto dopo il precedente di Roccaraso, dove lo scorso inverno De Crescenzo aveva portato centinaia di fan tra pullman e selfie, bloccando le strade. E mentre Peschici si prepara, volente o nolente, a un’affluenza straordinaria, la tiktoker ribadisce le sue intenzioni: «Io non guadagno nulla dai social. Se mi chiamano per eventi o pubblicità, mi pagano. Ma ho le spese: impresario, fonico, parrucchiere, vestiti, macchina, benzina…».