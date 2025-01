2 milioni di follower, lo stile «svergognata», l’arresto per spaccio: chi è Rita De Crescenzo, la tiktoker dietro l’invasione di Roccaraso

L'assalto in Abruzzo è solo l'ultimo degli episodi che l'hanno portata al centro delle cronache mediatiche

C’è chi si accontenta di essere un’influencer per riuscire a vendere dei prodotti e chi, con un solo video, riesce a scatenare un vero e proprio esodo di massa. Rita De Crescenzo, 45 anni, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Tiktoker napoletana dall’anima istrionica e dall’accento inconfondibile, è ormai un’icona dei social, capace di trasformare il battesimo o il diciottesimo di una persona qualunque in un evento mediatico. L’ultimo episodio che l’ha portata di nuovo sotto i riflettori è un vero e proprio caso mediatico. Domenica 26 gennaio, più di duecento pullman turistici hanno preso d’assalto la strada statale che porta a Roccaraso, piccolo gioiello dell’Abruzzo noto per le sue piste da sci. Un’invasione che ha messo in ginocchio la località e che ha spinto il comune a varare misure restrittive per limitare l’arrivo dei mezzi turistici. Ma come è possibile che un borgo di montagna sia stato travolto da un’orda di visitatori?

L’assalto a Roccaraso e cosa c’entra Rita De Crescenzo

Semplice: Rita De Crescenzo aveva pubblicato alcuni video in cui mostrava il panorama innevato, decantandone la bellezza con il suo solito fare travolgente. Tanto è bastato per scatenare la corsa verso Roccaraso. Lei, però, respinge le accuse di aver creato il caos: «Non mi sento responsabile dei disagi, ho solo detto che Roccaraso è un posto bellissimo. La gente è libera di muoversi come vuole. Non posso essere responsabile del comportamento degli altri», ha dichiarato. Per poi rilanciare il bis: «Tornerò domenica prossima e continuerò a raccontare Roccaraso».

Dall’arresto ai brand di moda: luci e ombre di Rita De Crescenzo

Ma dietro i suoi quasi due milioni di follower, le sue canzoni virali (Ma te vulisse fa na gara e Ballo), e persino un marchio di abbigliamento (Svergognata Shop), la vita di Rita De Crescenzo è un intreccio di luci e ombre. Nata e cresciuta nel quartiere Pallonetto di Santa Lucia a Napoli, a soli 12 anni è rimasta incinta di Ciro Contini, esponente di spicco della camorra. Un destino che sembrava segnato, aggravato da un arresto nel 2017 con l’accusa di spaccio di droga. Un’accusa che, stando alle sue dichiarazioni passate, non avrebbe poi retto in tribunale: «Sono stata arrestata per aver parlato al telefono con le mie amiche, che ora si trovano in carcere. Io le chiamavo solo per farmi restituire i vestiti. Ma sono stata assolta», aveva raccontato. Il suo nome era finito nell’inchiesta che aveva portato in carcere diversi membri del clan Elia, attivo proprio nel suo quartiere.

La popolarità e le difficoltà con il figlio minore

Ma nel 2020 la sua vita cambia radicalmente: su TikTok spopola con i suoi video colorati, tra balli, canzoni e frasi diventate tormentoni. Una su tutte: «Ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi in campo. Svergognata!». Da lì in poi, una scalata inarrestabile fatta di milioni di visualizzazioni, serate, inviti a eventi e una notorietà che cresce giorno dopo giorno. Ma, si sa, non è tutto oro quel che luccica. Nel 2022 un nuovo capitolo segna la sua popolarità, oltre che serenità personale: il figlio più piccolo dei tre, oggi 16enne, è scappato dalla comunità dove era stato affidato dai servizi sociali. «Mio figlio sta in mano ai servizi sociali perché non andava a scuola e pure perché io tempo fa ho fatto delle pazzarie. Ho sottovalutato la situazione. Ho torto. Ho torto assai», aveva ammesso in un video, lasciando trapelare il peso dei suoi errori del passato.

L’amicizia con Laura La Divina e il successo inarrestabile

Negli ultimi anni, ha trovato una spalla nell’amica Laura La Divina, un’altra tiktoker sempre dallo stile eccentrico, finita sotto i riflettori a dicembre scorso per una misteriosa scomparsa, poi risolta senza gravi conseguenze. E mentre la sua carriera social continua a macinare numeri da capogiro, Rita De Crescenzo rimane una figura divisiva: amata dai suoi fan, criticata da chi la vede come un simbolo di una cultura trash troppo superificiale. Una cosa, però, è certa: al momento, con un solo video riesce a mobilitare migliaia di persone, da tutta Italia.