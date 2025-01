Un tiktoker ha intervistato Willem Dafoe forse senza sapere chi fosse. E gli ha chiesto: «Cosa fai nella vita?» – Il video

La star fermata per strada a New York, la mini intervista sta diventando virale

Oltre ad esser diventato virale sui social l’attore Willem Dafoe ha mostrato una decisa dose di umiltà. La star di Spider-Man, Platoon (e non solo) è stata fermata per strada a New York, da un tiktoker, Khan. Al 69enne gli è stato chiesto: «Cosa fai nella vita?». La risposta è arrivata netta, semplice: «Sono un attore». Khan gli ha chiesto cosa amasse del suo lavoro: «È sempre diverso. Niente è mai uguale». Quando gli è stato chiesto che tipo di consiglio darebbe agli attori emergenti la star ha detto che non vuole dare consigli perché «ognuno deve trovare la propria strada» e deve «godersi» il proprio percorso.

Khan, su TikTok @hikhann_, ha poi chiesto a Dafoe come gli piacerebbe esser ricordato. «Non ci penso. Voglio dire, ho difficoltà a pensare oltre il domani». Molti hanno commentato stupiti sotto il post, diventato virale. Tante le reazioni incredule: «Non conoscere Willem Dafoe è un crimine». E ancora: «Questo non è Willem Dafoe, questo è Norman Osborn (il suo personaggio in Spiderman ndr)».