Gerry Scotti al Festival di Sanremo: «Vado senza cachet e con il permesso di Pier Silvio, ma la pax è solo tra amici»

Il conduttore classe 1956 ha dichiarato che per avere il permesso di accettare l'offerta di Conti è bastata una brevissima chiamata con Pier Silvio Berlusconi, che però ha raccomandato: «Solo per una sera eh»

Quando Carlo Conti ha annunciato che ad accompagnarlo durante la prima serata del 75esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo sarebbero stati «due carissimi amici» tutti hanno naturalmente pensato a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. E invece il conduttore toscano, che torna all’Ariston dopo le edizioni 2016-2017 da direttore artistico e conduttore del Festival, ha invece annunciato la presenza di Gerry Scotti e Antonella Clerici. Se il nome della conduttrice di È sempre mezzogiorno è relativamente meno clamoroso, essendo stata lei padrona di casa della kermesse già nel 2010, desta più attenzione quello di Virginio Scotti (così all’anagrafe), 68 anni, storico volto dei rivali di Mediaset. «Vado al Festival per il piacere di andarci – ha dichiarato il conduttore all’AdnKronos – senza cachet. È stata l’unica condizione contrattuale che ho posto a Carlo Conti quando me l’ha chiesto. Diciamo che è uno sfizio che posso permettermi e quindi il mio primo festival voglio farlo così».

La trattativa con Mediaset

Prima di accettare l’offerta di Conti Gerry Scotti è dovuto naturalmente passare da Pier Silvio Berlusconi. Tutto tranquillo, nulla osta per l’attraversamento nella barricata Rai senza bisogno di alcuna trattativa: «C’è stata una semplice telefonata – racconta Scotti – anche piuttosto breve. Gli ho detto: “Mi ha chiamato Carlo Conti e mi ha chiesto se vado a Sanremo”. Lui ha risposto: “Ti fa piacere? Ci tieni?”. Io ho detto di sì e lui ha concluso: “Allora fa piacere anche a noi”. Poi, dopo una pausa di un secondo, però ha aggiunto: “Solo per una sera, eh”…». Una convocazione che suona come un inoppugnabile premio alla carriera, anche per questo Scotti è entusiasta all’idea: «L’ho trovato un grande gesto nei miei confronti da parte della Rai, visto che è l’unico conduttore che da 43 anni ha solo contratti con Mediaset. D’altro canto – aggiunge ridendo -, dopo 50 anni di abbonamento alla tv pubblica da spettatore, un po’ me lo meritavo». L’ospitata di Gerry Scotti al prossimo Festival di Sanremo in questo senso ha fatto immediatamente parlare di «Pax televisiva», considerata anche la scelta di Mediaset, durante quella settimana, di non tentare alcuna controprogrammazione aggressiva contro i rivali della Tv di Stato. Scotti però rimanda al mittente la definizione: «Ho letto che la mia presenza è stata associata a questa definizione ma mi sembra sia stato chiamato in causa un disegno un po’ esagerato. La verità è che il festival è un evento fuori campionato. E poi io e Carlo siamo stati spesso competitor in tv ma siamo grandi amici. Quindi nel caso è una serata di pax tra amici».