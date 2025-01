Festival di Sanremo, Pieraccioni scherza con Conti (mica tanto): «Amici, amici e si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti» – Il video

Il regista fiorentino, amico storico del conduttore, posta un video ironico su Instagram. E il presentatore risponde

«Ho visto il presentatore l’è nerino, lì. Prima sera “chiamo gli amici, chiamo gli amici”, va bene allora chiama gli amici. Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Va bene. Però tu n’avevi il doposole, a 22 anni, ti portai io il doposole. Io e Giorgino (Panariello ndr). E ora, gira la rosa vai». Così, con tanta ironia, Leonardo Pieraccioni reagisce all’annuncio di Carlo Conti che ha scelto come co-conduttori per la prima serata al Festival di Sanremo Antonella Clerici e Gerry Scotti. Il regista fiorentino è molto amico dell’attuale direttore artistico e presentatore. Con lui e con Giorgio Panariello hanno fatto le prime esperienze in radio negli anni ‘80 e tantissimi spettacoli in giro per l’Italia. Un’amicizia grande la loro, lanciata dal talent scout Fernando Capecchi, scomparso lo scorso novembre. Nel video di Pieraccioni su Instagram tra i tanti cuori compare anche quello di Carlo Conti. Con un suo commento: «O che si rinfaccia il dopo sole dopo tutti questi anni?». Insomma mancano solo loro Pieraccioni e Panariello per completare la rosa eccellente dei co-conduttori sul palco dell’Ariston. E forse, stavolta, Carlo Conti i due amici è riuscito a convincerli per davvero.