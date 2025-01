Al Bano smentisce il tour con Romina: «Fake news, non vedo l’ora di fare spettacoli ma nulla è stato fissato» – Il video

L'artista pugliese si rivolge ai suoi fan su Instagram: «Penso che si sono accaniti contro di me. Prima un trapianto di fegato, poi mi hanno dato per morto. E ora questa»

«Penso che si sono accaniti contro di me. E prima un trapianto di fegato: facendo le corna il fegato sta benissimo. E poi mi hanno dato per morto: sto ancora qui. Adesso si sono inventati quattro o cinque spettacoli con Romina, addirittura con date e teatri: è una grande bugia». Così Al Bano avvisa i suoi fan sui social, smentendo un tour con l’ex moglie e compagna di grande hit Romina Power. «Danno fastidio non solo a me ma a tutti coloro che leggono», spiega l’artista pugliese. «Dateci un pizzico di buona verità. Io sono uomo di buone notizie e tutto ciò che avete letto su di me sono fake news. Sto in buona salute, e grazie a Dio non vedo l’ora di fare gli spettacoli che dicono ma ancora nulla è fissato». E il cantante non sarà presente nemmeno al prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto risulta a LaPresse sia lui che Alex Britti, non hanno gradito le scelte del direttore artistico Carlo Conti. Quindi non ci saranno nemmeno per la serata cover.