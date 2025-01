Sting sta male: rinviati due concerti su consiglio dei medici. Tutta colpa di un’infezione alla gola

L'ex voce dei Police rassicura i fan: «Non vedo l'ora di riprendere presto le mie esibizioni». Le tappe di gennaio spostate a maggio e giugno

Sting ha cancellato una serie di appuntamenti e rinviato due concerti per ordine dei medici. Lo ha annunciato lo stesso cantante britannico sul suo profilo Instagram. Con «profondo rammarico», spiega che non parteciperà domani ai Bass Magazine Awards e che ha fatto slittare dal 24 gennaio al primo giugno e dal 26 gennaio al 2 maggio due concerti in programma rispettivamente a Phoenix e a Wheatland in California. «Grazie mille a tutti per gli auguri. Sto costantemente migliorando rispetto a un’infezione temporanea alla gola che mi ha impedito di cantare, anche se non vedo l’ora di riprendere presto le mie esibizioni e gli spettacoli rimandati», spiega l’ex frontman dei Police. La scorsa settimana era stata annunciata la partecipazione di Sting a FireAid, il maxiconcerto di beneficenza per le vittime degli incendi di Los Angeles in programma a Inglewood il 30 gennaio. Ancora non è chiaro se sarà presente o meno. «I fan possono tenere i biglietti degli show rinviati perché saranno accettati nelle date successive», si legge sui suoi canali social.