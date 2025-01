Sanremo 2025, i biglietti costano il 20% in più rispetto allo scorso anno: tutto quello che c’è da sapere

Dopo una prima fase di registrazione (terminata il 6 gennaio) un software ha già selezionato i fortunati acquirenti

Quando si parla di Sanremo si pensa a musica, televisione e share. Eppure, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, di fronte al palco del teatro Ariston di Sanremo saranno presenti all’incirca 2mila persone tra platea e galleria. Non si tratta di posti riservati, eccetto ovviamente qualcuno: chiunque può ottenere il biglietto e godersi le canzoni del Festival dal vivo. O meglio poteva, visto che il 6 gennaio si è chiusa la fase di registrazione per acquistare il pass per tutte e cinque le serate. Ma come funziona l’assegnazione dei biglietti, vista l’enorme richiesta? E quanto costano?

Come comprare i biglietti: la fase di registrazione (già chiusa) e il software della fortuna

La procedura di vendita dei biglietti è uno dei numerosi cambiamenti che ha portato la direzione artistica di Carlo Conti. Per guadagnarsi l’accesso alla platea (o alla galleria) dell’Ariston, bisognava prima passare attraverso una fase di pre-registrazione. Da giovedì 19 dicembre a lunedì 6 gennaio, bastava accedere al sito di Sanremo, selezionare la data e il settore desiderati e inserire alcuni dati anagrafici. A questo seguiva una breve fase di selezione completamente casuale. In presenza di un notaio, un software ha infatti selezionato, tra tutti coloro che hanno fatto richiesta, «i fortunati» che potranno acquistare il biglietto. A loro, ricevuta la comunicazione, basta andare sul sito di TicketOne entro il 27 gennaio e acquistare i loro pass, al massimo due per persona.

Quanto costano i biglietti di Sanremo 2025

Non basta ovviamente vincere il sorteggio per guadagnarsi una sedia al Festival. Per le prime quattro serate, da martedì 11 a venerdì 14 febbraio, il costo è di 110 euro per un posto in galleria e 200 euro per la platea. Prezzi che, ovviamente, lievitano per la finalissima del sabato: 360 euro per la galleria, mentre per sedersi in platea bisogna sborsare 730 euro.

Amadeus, direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo, in mezzo al pubblico dell’Ariston durante l’edizione del 2024

I prezzi degli ultimi anni: nel 2025 rincaro del +20%

L’assegnazione e la vendita di biglietti di Sanremo non ha sempre funzionato allo stesso modo. L’anno scorso, ad esempio, era stato organizzato un vero e proprio «click day»: cinque ore di tempo, in un giorno prestabilito, durante le quali erano aperte – e libere – le vendite del pass. Nel 2023 la modalità era stata ancora differente. Gli appassionati potevano acquistare solo abbonamenti per tutte e cinque le serate a un costo di 672 euro in galleria e 1290 euro in platea. Rispetto a due anni fa, questo febbraio chi volesse vedere dal vivo tutto il Festival dovrà spendere invece rispettivamente 800 e 1530 euro: un aumento del 19%.