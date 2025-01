La gentile risposta di Macron al controverso tiktoker fa infuriare gli utenti: il pagamento con Apple Pay, la multa e il precedente – Il video

L'utente in questione è particolarmente noto per le sue posizioni sulla religione e contro il governo francese: ecco cos'è successo

«Buongiorno, ho appena visto il video e lei ha ragione. Penso che nel 2025 debba essere possibile pagare i pedaggi con il telefono. Ho passato il dossier al ministro dell’Interno, e la risolveremo collettivamente. Grazie per la segnalazione». Così il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto con su TikTok all’influencer francese «s4iintt» che aveva lamentato in un video di aver ricevuto una multa per aver pagato al casello con Apple Pay. La risposta di Macron, però, ha scatenato la polemica sui social e il presidente francese è stato sommerso da commenti negativi. Dopo la risposta del presidente, infatti, molti utenti hanno approfondito chi fosse s4iintt ed è emerso un passato controverso.

Chi è l’influencer e perché è controverso

L’influencer, che conta oltre 270mila follower, è noto per aver insultato Macron in passato con toni offensivi e per aver condiviso posizioni estremiste su questioni religiose. In particolare, è noto per aver attaccato altri musulmani per comportamenti che riteneva non conformi alla dottrina islamica ed è stato coinvolto in un caso legale per accuse contro un altro influencer, Amine Mojito, perché s4iintt lo aveva accusato di nascondere le sue origini ebraiche per manipolare i musulmani. Molti hanno quindi criticato il fatto che probabilmente il presidente (o il suo staff) non abbia verificato chi fosse l’influencer prima di rispondergli. Fedele alla sua linea polemica e provocatoria, l’influencer ha replicato – a sua volta – al video di risposta di Macron, suggerendogli però di «concentrarsi su questioni più importanti e serie, come la tragedia causata dal ciclone a Mayotte». Non è neanche la prima volta che Macron viene criticato per il suo stile disinvolto, soprattutto sui social. Nel 2021 aveva partecipato a una gara di aneddoti con gli Youtuber McFly e Carlito, e aveva ricevuto reazioni negative perché sembrava contravvenire a quel minimo di solennità ancora richiesto dalla funzione presidenziale, ricorda il Corriere.