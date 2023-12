Laura La Divina, denunciata a Napoli la scomparsa della tiktoker: i dubbi sulla relazione «anomala» con un uomo

Un video apparso sul profilo della TikToker napoletana Rita De Crescenzo sta circolando ovunque nelle ultime ore: riprende Laura La Divina, volto e nome altrettanto conosciuto per gli abituali frequentatori della piattaforma, che spazza via dal pavimento un cumulo di cocci. Sono quelli di un vaso che ha appena fatto cadere, e li raccoglie tra le urla di Rita, che gira il video. La clip, però, non è diventata virale per i soliti motivi legati al carattere eccentrico di entrambe le sue protagoniste, ma perché è una delle ultime immagini che il pubblico ha di Laura. Quello che inizialmente sembrava un falso allarme, con il passare del tempo e un appello a Chi l’ha visto?, si è trasformato in angoscioso dubbio e poi in certezza: Laura è scomparsa. La conferma arriva da una denuncia presentata ai Carabinieri di Chiaia nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre. Pochissimi al momento i dettagli a disposizione: la TikToker ha 43 anni, dunque l’allontanamento volontario rimane una pista più che plausibile. Ma c’è un dettaglio che potrebbe spianare la strada a scenari più tetri: una relazione che gli investigatori considererebbero «anomala» tra lei e un uomo.

Laura la divina era profondamente stanca delle urla, del ricordare ad ogni video e diretta che ha problemi mentali o parlare del suo passato da prostituta. Rita de Crescenzo ha fatto sicuramente del bene a questa ragazza ma le persone fragili bisogna aiutarle e non trattarle come… pic.twitter.com/WPphQQpoCJ

— Yashalmay (@DisagioDiDIo) December 14, 2023

La ricostruzione

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, 13 dicembre, quando Laura è uscita con il telefono spento dalla casa di Rita. Quest’ultima infatti aveva raccontato di averla accolta nella sua abitazione: tra le due si era instaurato un legame stretto fino al punto che Laura la chiamava «mammà». Gli utenti dei social erano stati coinvolti a 360 gradi nella loro quotidianità, e lo sono anche adesso. Rita ha infatti condiviso subito con il web le sue angosce, rivolgendosi al suo milione e mezzo di followers per annunciare: «Mi stanno tremando le cosce, sto tremando tutta. Da due ore non si trova Laura. Qualcuno l’ha vista che entrava in un treno. Ci stiamo preoccupando tutti quanti, voi lo sapete: quella ‘a cap non è tanto bene». Il riferimento è alla fragilità psicologica di Laura, evidente in molti dei contenuti diffusi sul web. A distanza di un giorno, Rita è tornata a parlare sul suo profilo, con gli occhi gonfi: «Spero che torni, che stia bene. Forse abbiamo sbagliato a darle troppe libertà. Lei è troppo buona… l’importante è che torni. Deve tornare».

Leggi anche: