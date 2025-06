Maria Rosaria Boccia, si rompe un altro rapporto. Con Rita De Crescenzo è finita: «Non accostate più il mio nome al suo»

La collaborazione tra le due era stata anticipata da video sui social diventati virali. Ora è giunta al termine. Ecco perché

Si chiude con un comunicato netto e privo di ambiguità la breve e discussa collaborazione tra Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo. Ad annunciarlo è la stessa Maria Rosaria Boccia, ideatrice del podcast Pasta con la tiktoker. «La mia collaborazione con la signora De Crescenzo è stata limitata a un esperimento di comunicazione social all’interno del podcast Pasta», chiarisce Boccia in una nota. La collaborazione tra le due era stata anticipata da video sui social diventati virali, e lo stesso esordio del podcast era stato annunciato da De Crescenzo con enfasi: «Non è nu fake». Ma a pochi mesi dal lancio, l’intesa si è rivelata fragile.

«Durante una delle registrazioni è stato realizzato un breve contenuto video dal tono provocatorio, che ha generato interpretazioni errate e fuorvianti. In particolare, si è parlato di “lezioni di politica” mai avvenute e mai organizzate formalmente». A determinare la separazione sarebbero state, in definitiva, divergenze profonde: «Le nostre strade si sono successivamente divise, con naturalezza, per divergenze di visione e di obiettivi». Boccia rivendica quindi con forza la propria autonomia e prende le distanze da tutto ciò che possa distorcere il suo operato: «La mia attività politica, sociale e culturale segue una direzione autonoma, basata su valori di serietà, trasparenza, competenza e impegno civile». E chiude con un appello chiaro: «Chiedo con fermezza, e nel pieno rispetto della libertà di stampa, che non venga più associato pubblicamente il mio nome a quello della signora De Crescenzo». Una dichiarazione che segna la parola fine su un progetto che aveva attirato l’attenzione e fatto discutere.