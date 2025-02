La “verità” di Maria Rosaria Boccia su gravidanza e Sangiuliano: «Quelle foto sono false». I politici pizzicati a guardare le sue storie – Il video

Ancora una volta l'imprenditrice di Pompei nega di aver avuto una relazione con l'ex ministro della Cultura. Lui al Tg1 disse il contrario. Il giallo sulle sue foto col pancione pubblicate da Oggi

«Quelle foto sono false. Non sono incinta». Maria Rosaria Boccia smentisce definitivamente le voci circolate sulla sua presunta gravidanza. Intervistata in esclusiva al podcast Politigram rivela di non essere in dolce attesa e ribadisce di non aver mai avuto una relazione con l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Con lui, i rapporti si sono interrotti dopo lo scoppio del caso politico. «Non lo sento da questa estate», racconta Boccia. «È stato un buon ministro, ma troppo buono e disponibile», ci tiene ad aggiungere.

E, come ministro, certamente meglio – a suo dire – dell’attuale Alessandro Giuli. «Faccio troppa fatica a comprenderlo e da quando c’è lui la comunicazione del ministero è ferma, compresa quella sui social», commenta. Quanto al governo in carica, ammette: «Ho votato Giorgia Meloni sì, ma non lo rifarei».

Secondo Boccia, alcuni politici farebbero spesso un giro di controllo sui suoi profili social: «Giovanni Donzelli mi guarda spesso le storie, anche se non mi segue su Instagram, e non è l’unico», fa sapere Boccia. Quanto alla sua presunta gravidanza, smentisce in toto e precisa che prima che uscissero le foto con il (falso) pancione, il suo legale «ha diffidato il giornalista» che ha lanciato il gossip.

Non vuole entrare in politica, ha ribadito Boccia. Ma nel mondo dello spettacolo ci sguazza volentieri. E fa sapere che parteciperà al festival di Sanremo 2025, ma con un programma suo: «Andrò a Sanremo durante il festival? Io sono 10 anni che vado a Sanremo! Vado perché lì organizzo un evento collaterale. Ma non spoilero altro altrimenti ci troviamo persone che invadono il nostro lavoro».