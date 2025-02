Caso Almasri, domani in Aula l’informativa di Nordio e Piantedosi (senza diretta tv). M5s e Avs: «Meloni è così impegnata?»

Il governo accetta di inviare i due ministri a riferire sulla vicenda. Ciriani: «Ci serviva solo una pausa dopo l'avviso di garanzia». Grimaldi (Avs): «Quante balle»

Riferiranno in Aula domani i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio sul caso scottante di Osama Almasri, il signore delle carceri libiche arrestato a Torino il 19 gennaio ma poi scarcerato e riportato a Tripoli con un volo di Stato. La conferenza dei capigruppo della Camera ha fissato l’informativa che le opposizioni chiedevano con insistenza per mercoledì 5 febbraio alle ore 12.30, sebbene i due ministri avessero inizialmente proposto di rimandare alla prossima settimana. «Il governo non scappa dal Parlamento, avevamo chiesto una piccola sospensione rispetto alla disponibilità già data dopo la notizia dell’iscrizione sul registro degli indagati, ora si conferma che risponderanno a tutte le domande del Parlamento due ministri importanti come Nordio e Piantedosi», dice per il governo Luca Ciriani. Per qualche ora, la scorsa settimana, era stato lui stesso, quale ministro per i rapporti col Parlamento, in predicato di riferire in Aula. Alla fine la scelta è ritornata a cadere invece sui titolari di Interni e Giustizia. Non verrà dunque, come ampiamente anticipato, la premier Giorgia Meloni, come chiedevano le opposizioni. L’informativa inoltre, ha deciso la conferenza dei capigruppo, non sarà trasmessa in diretta tv. «Per farla ci dev’essere l’unanimità dei gruppi, invece qualche capogruppo di maggioranza si è opposto», spiega Ciriani. Una scelta questa che fa imbufailre le opposizioni. Che ora, dopo aver accarezzato l’idea di un nuovo Aventino e avviato pratiche di ostruzionismo per protesta contro la melina del governo, dovrà decidere come comportarsi.

Grimaldi (Avs) e le «balle» di governo

«Ci prenderemo la loro informativa, d’altra parte è Nordio il primo responsabile tecnico e politico del cortocircuito su Almasri», dice a Open Debora Serracchiani (Pd). «Ma di certo non accetteremo che gettino ancora una volta la responsabilità del pasticcio su altri – la magistratura, la Corte penale, le opposizioni». Molto meno convinti della “proposta” del governo di inviare in Aula i ministri di Giustizia e Interni restano invece M5s e Alleanza Verdi e Sinistra. Per un ragionamento piuttosto lineare. «Ma come, la scorsa settimana avevano cancellato la loro informativa dicendoci che non potevano venire in Aula poiché indagati (per l’atto d’ufficio della procura di Roma dopo la denuncia per favoreggiamento e peculato, ndr) e ora d’improvviso si riscopre che possono venire? Ma allora ci raccontano balle!», sbotta Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs alla Camera. Obiezione condivisa pure dal M5s. «Siamo davanti all’ennesima contraddizione del governo Meloni sul caso Almasri. Ci è stato detto che Giorgia Meloni non poteva venire in Aula per via del procedimento in corso, ma allora perché Nordio può? Meloni e Piantedosi hanno dato, una in un video e uno in Aula, due versioni diverse. Vogliamo capire chi mente e cosa è successo», tiene il punto parlando a Radio 1 il capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi.

Pressing anche su Tajani

Prima di Nordio e Piantedosi, comunque, ad essere audito in Parlamento sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani, atteso mercoledì mattina in audizione di fronte alle Commissioni riunite di Camera e Senato. Appuntamento già fissato, formalmente per riferire sugli esiti del Consiglio Esteri Ue dello scorso 27 gennaio, ma che inevitabilmente si caricherà di altri significati politici. «Ci sono in ballo i rapporti con l’Ue, con la Corte penale internazionale, con l’ambasciata all’Aja, oltre che con la Libia. Questi sono i nodi da sciogliere sulla vicenda. Chi meglio del ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio per farlo?», dice ancora a Open Grimaldi.