Maria Rosaria Boccia sugli «affari» con il paparazzo che scattò le foto con Sangiuliano: «L’ho conosciuto dopo, mi ha regalato gli scatti» – Il video

In una lunga diretta su Instagram, l'imprenditrice e il fotografo chiariscono i termini del loro rapporto

Maria Rosaria Boccia non conosceva Alex Fiumara, il paparazzo che la scorsa estate realizzò alcune delle foto top secret tra l’imprenditrice e l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Gli scatti non erano organizzati, come ha fatto ipotizzare un loro recente incontro a Milano, che faceva supporre un’amicizia tra il fotografo e Boccia. Di fatto, quel legame ora c’è ma è successivo allo scandalo. In una diretta fiume su Instagram Fiumara spiega di avere pensato molto male della Boccia quando la sorprese con l’ex ministri. Ma poi di essersi ricreduto nel tempo. E di averle quindi scritto più volte sui social network finché non è riuscito a parlarle. I due si sono chiariti e da fine novembre scorso sono diventati amici. Qualche giorni fa lui si è offerto di darle tutti gli scatti originali fatti quando si accompagnava a Sangiuliano in modo che lei possa usarli in tribunale. Allora lei è andata a Milano a prenderseli e ha pubblicato una storia su questo incontro dicendo – ma era una battuta – che lei era «in affari con lui».