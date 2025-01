Maria Rosaria Boccia è incinta? Lei col pancione sulla copertina di Oggi, il sospetto sul papà: «È di 6 mesi»

L'ipotesi di un ginecologo milanese sui tempi del concepimento. La relazione con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e le polemiche della scorsa estate

Le foto di Maria Rosaria Boccia con un pancione sospetta sotto una maglia nera sono state pubblicate sulla copertina del settimanale Oggi. Gli scatti sono accompagnati da due domande cruciali della rivista: «È incinta? Chi è il papà?». Sulla cover si legge poi come quelle fotografie sembrano ormai allontanare ogni dubbio. Visto che, come ricorda lo stesso settimanale, «quando scoppiò lo scandalo con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano si era parlato di un figlio in arrivo…».

Chi può essere il padre

L’imprenditrice fino allo scorso agosto era finita al centro dello scandalo che aveva travolto l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Rapporto confermato dallo stesso Sangiuliano in un’intervista al direttore del Tg1. All’epoca in cui il cosiddetto «caso Boccia» era su tutti i giornali, l’imprenditrice sarebbe stata già in dolce attesa. Questo almeno il sospetto di un ginecologo milanese, che il settimanale Oggi ha contattato. Osservando le foto, il medico ha spiegato: «La pancia sembra molto naturale, in base alla mia esperienza, dovrebbe essere di sei mesi. Il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio».

La querela di Boccia e il sospetto della gravidanza

Il sospetto che Boccia fosse incinta era iniziato a circolare già da settembre 2004. Era stato proprio Sangiuliano a citare quella ipotesi nel suo esposto in procura contro Boccia. A proposito della notizia della gravidanza, l’ex ministro scriveva che «lo aveva sconvolto». E poi aveva aggiunto: «Ha in me confusamente ingenerato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione: la vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e questo lei lo sapeva bene». In un allegato a un’email inviata da Boccia a Sangiuliano il 23 agosto 2024 e inserita nell’esposto, l’imprenditrice chiama l’allora ministro «un super Babbo». E poi aveva aggiunto: «Noi scappiamo, domani abbiamo la visita di controllo». Solo tre mesi fa, Boccia aveva smentito di essere incinta.