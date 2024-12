Boccia contro tutti: 11 querele per diffamazione aggravata. Da Travaglio a Sallusti, ecco tutti i nomi

L'imprenditrice di Pompei finita dentro l'affaire Sangiuliano ha già denunciato l'ex ministro e Vittorio Feltri

Per Natale Maria Rosaria Boccia ha fatto dei regali molto speciali a chi ha raccontato la sua presunta relazione con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’imprenditrice di Pompei ha infatti presentato 11 querele per diffamazione aggravata tramite l’avvocato Francesco Di Deco. Azione legale tesa a difendere la sua reputazione. Tra i denunciati ci sono: l’ex marito ⁠Marco Mignogna, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ⁠il vignettista Mario Natangelo, ⁠le Iene Alessandro Sortino e Marco Occhipinti, il direttore de ⁠Il Giornale Alessandro Sallusti con il giornalista ⁠Andrea Indini, la blogger ⁠Giulia Sorrentino, il direttore del settimanale Vero Nicola Santini, Grazia Longo e il direttore de La Stampa Andrea Malaguti. Altri nomi che si aggiungono alle personalità già denunciate da Boccia. L’imprenditrice aveva infatti già presentato due esposti contro Vittorio Feltri e Sangiuliano. Contro il primo l’ipotesi è sempre quella di diffamazione, al secondo invece contesta i reati di «calunnia e atti persecutori, nonché diffamazione aggravata a carico di alcune testate giornalistiche che avrebbero diffuso notizie non verificate».