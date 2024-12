Anche per Lagioia è Natale: il ministro Valditara ritirerà la querela contro di lui. Lo scrittore: «Dissenso è una fondamentale garanzia del gioco democratico»

Il ministro dell'Istruzione aveva presentato un'azione legale per diffamazione contro lo scrittore dopo che era stato criticato per un post sgrammaticato

«Sì, a questo punto ho deciso di ritirare l’atto di citazione». Così, in un’intervista su Il Tempo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che ritirerà la querela per diffamazione nei confronti dello scrittore Nicola Lagioia. Quest’ultimo aveva attaccato il ministro per un suo post ritenuto «sgrammaticato». Ieri, 23 dicembre, Lagioia aveva pubblicato una lettera in cui chiedeva a Valditara di ritirare l’azione legale contro di lui: «Non era mia intenzione offenderla sul piano personale, mi dispiace se si è sentito insultato. La mia era, e rimane, una critica alla forma del suo tweet», aveva scritto. Esulta quindi lo scrittore: «Mi fa piacere che il Ministro accolga queste mie dichiarazioni. Ho scritto che mi dispiace se si è sentito insultato».

Valditara: «Ho deciso di accogliere le scuse di Lagioia»

«Devo dire che ho deciso di accogliere le scuse di Lagioia. Mi ha fatto piacere il suo messaggio. Anche perché riconosce implicitamente che l’offesa personale, l’insulto, la denigrazione devono essere banditi dalla polemica politica», risponde Valditara al giornalista del Tempo che gli chiede conto della richiesta dello scrittore prima querelato. Il ministro conferma che ritirerà l’azione legale nei suoi confronti e spiega: «Intendevo affermare un principio, non perseguire la condanna di Lagioia. Voglio sottolineare come questa querelle sia stata importante, perché ha consentito di porre l’attenzione su un problema reale, che inizia proprio dalla modalità con la quale ci si relaziona con gli altri, mi auguro possa servire a lanciare un messaggio forte». D’altronde a Natale si è tutti più buoni.

Lagioia: «Dissenso è fondamentale per democrazia»

Lo scrittore ha rilanciato la decisione del ministro con un post su Facebook. «Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato di voler ritirare l’azione legale contro di me. La mia era, e resta, una critica al suo operato, non un’offesa personale. Mi fa piacere che il Ministro accolga queste mie dichiarazioni. Ho scritto che mi dispiace se si è sentito insultato. Non ho invece mai scritto che ritengo di aver abusato della mia libertà d’opinione costituzionalmente garantita e che di questo chiedo scusa. In un’epoca di scontri furibondi ho cercato la via del confronto. Il dissenso è una fondamentale garanzia del gioco democratico, il suo legittimo esercizio è bene si svolga fuori dalle aule di tribunale. Proprio la gestione del dissenso è una delle prove di maturità su cui questo governo fatica. Lo dimostra il caso di tanti scrittori, intellettuali, giornalisti, liberi cittadini contro cui è stata intentata un’azione legale. L’auspicio è che qualcosa cambi. Auguro a tutte e tutti buon Natale», ha scritto.