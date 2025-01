Maria Rosaria Boccia «fa affari» con Alex Fiumara, il paparazzo che svelò la storia con Sangiuliano. Fu lei ad avvertirlo?

L'influencer pone un quiz ai suoi follower ma dà già la risposta. E fa sorgere dubbi sull'origine delle foto che hanno finito per fare cadere il ministro

Maria Rosaria Boccia torna a parlare e far parlare di sé. Lo fa, ovviamente, via Instagram. Dove ha condiviso alcune stories “misteriose”. Che poi così misteriose non sono. Mostra di essere a Milano in compagnia di un uomo con tatuato sull’avambraccio il logo della Juventus. «Ma vedi con chi mi ritrovo a fare affari», è la didascalia. Poi pone un quiz ai suoi follower. Di chi si tratta? Scegliere tra le tre opzioni: Politico; fotografo; avvocato? Peccato che la risposta in realtà sia già in chiaro nella precedente story, dato che il personaggio in questione è taggato. Si tratta di Alex Fiumara, noto paparazzo. Fu proprio lui a scattare la scorsa estate alcune delle foto top secret tra Boccia e l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, quando i due avevano una relazione extraconiugale. Fu lui a fotografarli anche all’uscita di uno studio medico, e sostenne poi in tv l’ipotesi che fossero lì proprio per verificare un possibile stato di gravidanza dell’imprenditrice-influencer. Che oggi, forse, incinta lo è davvero. Ma che affari intrattiene o sta pianificando ora con Fiumara? L’uscita social ora fa sorgere legittimi dubbi sul loro rapporto: chi fu allora ad avvertire all’epoca il paparazzo? C’era sin da allora un legame o accordo tra i due?