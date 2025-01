Maria Rosaria Boccia si racconta in esclusiva a Politigram. L’annuncio dopo le foto con il pancione

Sarà l'imprenditrice di Pompei coinvolta nello scandalo con l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano la prossima ospite del podcast condotto dal giornalista Carmine Abate

Maria Rosaria Boccia è pronta a dire la sua. Un giorno dopo la pubblicazione delle sue foto con il pancione sul settimanale Oggi, l’imprenditrice annuncia con un post su Instagram che sarà ospite al podcast Politigram condotto dal giornalista di La7 Carmine Abate. Le pubblicazione sui social preannuncia un’esclusiva, lasciando immaginare che l’imprenditrice possa rivelare qualche dettaglio sulla presunta gravidanza che secondo il ginecologo milanese consultato da Oggi, potrebbe risalire a luglio a quando l’imprenditrice era ancora coinvolta in una relazione sentimentale con l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano terminata in seguito allo scandalo che riguardava la nomina dell’imprenditrice di Pompei a consigliera per grandi eventi da parte del ministro. L’anticipazione corredata da un disegno stilizzato di una Boccia sorridente, realizzato nello stile che accompagna gli annunci di tutti gli ospiti, non svela null’altro, nemmeno la data di uscita della puntata.