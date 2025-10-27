Belen a Belve, l’ingiustizia contro di lei: «Avrei meritato di più». La dipendenza e il buio: «Così sono finita in una clinica per curarmi» – I video

Nella prima puntata della sesta stagione del programma di Francesca Fagnani, la showgirl parla senza filtri di carriera, amori, fragilità e dipendenze: «I miei fidanzati? Li ho menati tutti»

C’è un rimpianto misto a delusione per Belen Rodriguez a proposito della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ospite della prima puntata della sesta stagione di Belve, la showgirl risponde a Francesca Fagnani se pensa abbia ottenuto tutto nella sua carriera. Nella puntata in onda domani sera 28 ottobre alle 21.20 su Rai2, Belen dice: Avrei meritato qualcosa di più… che mi facessero parlare. Quando non ti danno la possibilità di esprimerti, è doloroso. Finita la bellezza, finisce il lavoro». L’intervista si muove tra provocazioni e rivelazioni personali. Alla domanda su una frase da lei stessa pronunciata — «Ho chiuso con gli uomini, divento lesbica» — la showgirl replica con disinvoltura: «Ho avuto esperienze…». Poi scherza: «Sì, però mi piace il manzo».

I momenti più intimi: la depressione e le droghe: «Sono stata ricoverata»

Non mancano passaggi più intimi, in cui Belen affronta il periodo più difficile della sua vita: «Non mi sono alzata dal letto per due mesi, non aprivo nemmeno le finestre. Sono finita in una clinica a curarmi». Racconta di aver avuto una dipendenza da benzodiazepine, precisando però: «La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato. Disintossicarsi da quelle pastiglie è come disintossicarsi dall’eroina». Con la stessa schiettezza ammette di avere un carattere impulsivo: «Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la sudamericana… I miei fidanzati li ho menati tutti. A uno gli ho lanciato un cactus», dice ridendo, mentre Fagnani cerca come sempre di sdrammatizzare.

Gli amori passati: da Borriello a De Martino

A Belve, Belen parla anche dei suoi amori passati. «Il più importante? Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo», confessa. Su Stefano De Martino, invece, spiega: «Se una persona non va nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. È un amore tossico. Ho perso stima, ma non c’è rabbia». Infine, con il tono ironico che la contraddistingue, scherza sulla sua vita sentimentale: «Continuo a essere single, ma abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stata ad agosto».

Foto copertina di Stefania Casellato