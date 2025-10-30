Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
CULTURA & SPETTACOLOBelveFrancesca FagnaniRaiTv

Francesca Fagnani prepara “Belve Nip”: lo spin-off di “Belve” dedicato alle persone comuni

30 Ottobre 2025 - 10:47 Alba Romano
embed
francesca fagnani
francesca fagnani
La conduttrice annuncia in diretta il nuovo progetto e apre i casting: «Chi si sente giusto per questo sgabello può scrivere a belveprovini@rai.it»

Dopo il successo di Belve e dello spin-off Belve CrimeFrancesca Fagnani mette mano a un nuovo progetto televisivo. Si chiamerà, con ogni probabilità, “Belve Nip”, e sarà una versione del celebre talk show dedicata questa volta non ai personaggi famosi, ma a persone comuni. L’annuncio è arrivato in chiusura della prima puntata della nuova stagione di Belve, andata in onda martedì scorso, 28 ottobre, su Rai2. Salutata l’ultima ospite, Isabella Rossellini, la giornalista si è rivolta al pubblico: «Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo», ha detto mentre sullo schermo compariva la mail belveprovini@rai.it.

L’annuncio dei casting sui social di Francesca Fagnani

Fagnani ha poi ribadito il messaggio sui social, invitando in una storia Instagram chi si riconosce nello spirito del programma a proporsi per un provino. «In tanti, in questi anni, mi hanno chiesto di intervistare persone comuni. E se iniziassimo con i provini?», ha scritto. «A chi va, a chi si sente giusto per questo programma, può scrivere a belveprovini@rai.it. Vi aspetto». Un modo, ha spiegato, per dare voce a chi non appartiene al mondo dello spettacolo, ma ha comunque una storia da raccontare.

fagnani belve casting
La storia postata da Fagnani
Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Allegra Gucci e la madre Patrizia Reggiani: «Ero convinta della sua innocenza, poi il buio. Non auguro a nessuno la mia vita»

2.

Fiorello e la faccia massacrata di lividi e graffi: «Ho voluto fare il figo, poi… Un operaio mi ha detto: “Ti sei proprio rovinato”» – Il video

3.

Sanremo Giovani, ecco i 24 artisti in gara: la lista completa di cantanti e brani decisa da Carlo Conti

4.

Sanremo a caccia di superospiti: ci saranno i Pooh ma da anni manca una star musicale internazionale. Ecco quali sono state le ultime ospitate davvero super al Festival

5.

L’ira di Mauro Corona contro Mondadori: «Il mio libro è mutilato, manca un intero capitolo». L’editore di scusa: «Sono saltate tre pagine»

leggi anche
isabella-rossellini-belve
CULTURA & SPETTACOLO

Belve, Isabella Rossellini si racconta a Fagnani: «A 16 anni subii un abuso. Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire. Il mio amore più grande? Lynch»

Di Ugo Milano
belve-fagnani-difende-rita-de-crescenzo-ospite
CULTURA & SPETTACOLO

Polemiche su Rita De Crescenzo a Belve, la reazione di Francesca Fagnani alle critiche: perché ha deciso di ospitare la tiktoker

Di Alba Romano
rita de crescenzo
CULTURA & SPETTACOLO

Il figlio a 13 anni, i guai con la droga, gli abusi subiti: la tiktoker Rita De Crescenzo si racconta a Belve. «Per la gente sono come una Madonna» – I video

Di Alba Romano