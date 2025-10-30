Francesca Fagnani prepara “Belve Nip”: lo spin-off di “Belve” dedicato alle persone comuni

La conduttrice annuncia in diretta il nuovo progetto e apre i casting: «Chi si sente giusto per questo sgabello può scrivere a belveprovini@rai.it»

Dopo il successo di Belve e dello spin-off Belve Crime, Francesca Fagnani mette mano a un nuovo progetto televisivo. Si chiamerà, con ogni probabilità, “Belve Nip”, e sarà una versione del celebre talk show dedicata questa volta non ai personaggi famosi, ma a persone comuni. L’annuncio è arrivato in chiusura della prima puntata della nuova stagione di Belve, andata in onda martedì scorso, 28 ottobre, su Rai2. Salutata l’ultima ospite, Isabella Rossellini, la giornalista si è rivolta al pubblico: «Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo», ha detto mentre sullo schermo compariva la mail belveprovini@rai.it.

L’annuncio dei casting sui social di Francesca Fagnani

Fagnani ha poi ribadito il messaggio sui social, invitando in una storia Instagram chi si riconosce nello spirito del programma a proporsi per un provino. «In tanti, in questi anni, mi hanno chiesto di intervistare persone comuni. E se iniziassimo con i provini?», ha scritto. «A chi va, a chi si sente giusto per questo programma, può scrivere a belveprovini@rai.it. Vi aspetto». Un modo, ha spiegato, per dare voce a chi non appartiene al mondo dello spettacolo, ma ha comunque una storia da raccontare.