Belve, Isabella Rossellini si racconta a Fagnani: «A 16 anni subii un abuso. Da mio padre un’eredità di sole 300mila lire. Il mio amore più grande? Lynch»

L'attrice, regista e modella sarà ospite del talk show in onda stasera su Rai 2: «Sono single da 25 anni. Avevo dimenticato quanto è meravigliosa la tenerezza»

Tra gli ospiti della prima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda stasera martedì 28 ottobre, ci sarà anche Isabella Rossellini, figlia d’arte di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Attrice, regista e modella che da anni vive con i suoi amati animali in una fattoria nello Stato di New York, Rossellini dice a Fagnani di non considerarsi una diva. «Ma dopo la nomination all’Oscar all’improvviso in America non sono più Isabella Rossellini, ma “Academy award nominee Isabella Rossellini” – ironizza l’attrice – Credo abbia cambiato anche per me la percezione di me stessa».

«C’è qualcosa che dicono di lei che le dispiace perché non è vero?», domanda la giornalista. «Quando da piccola mi dicevano che facevo l’attrice per approfittare dei miei genitori. Sa il comandamento “Onora il padre e la madre?” – sottolinea – Quando ho avuto la nomination ho proprio sentito di averlo fatto». Rossellini parla inoltre a lungo della sua famiglia, delle «conversazioni mentali» con i genitori. «Quando entro sul palcoscenico l’ultima parola che dico è mamma», afferma. Ma parla anche di alcune «gelosie» familiari e delle dichiarazioni «che mi hanno fatto male» di sua sorella.

Il rapporto coi soldi e l’eredità

Quando Fagnani ricorda le parole del nipote – «zia Isabella è la più ricca e questa è una dannazione» – l’attrice risponde: «A volte la famiglia mi chiama per problemi che si possono risolvere finanziariamente». «Si è sentita sfruttata economicamente?» indaga poi la conduttrice. «No, ma a volte per vergogna di chiedermi dei soldi mi raccontavano tali tragedie che mi veniva il batticuore per la famiglia. Poi scoprivo che tutti quei guai erano meno gravi e quindi mi avrebbero potuto sollevare dal patema d’animo e dalla preoccupazione». Sorride invece al ricordo dell’eredità del padre – solo 300 mila lire – e racconta: «Ho dovuto rinunciare all’eredità, altrimenti avrei preso anche i debiti. Ho avuto la strana sensazione che mio padre che è morto a 71 anni avesse vissuto, per i soldi che ha speso, fino a 81 anni!».

Fagnani ricorda anche che è stata la modella con il cachet più alto. «In tutti i mestieri che ho fatto le donne modelle sono pagate più dei modelli uomini» dice Rossellini. «Per fortuna» osserva la giornalista. «La donna bella ha un potere» continua l’attrice. «E lei lo ha saputo gestire?» domanda Fagnani. «Sì. Ho lavorato tantissimo come modella. All’inizio, siccome ero molto femminista quando ero giovane, avevo un po’ di difficoltà a essere modella perché mi sembrava di andare dalla parte del nemico, di diventare un oggetto. Poi ho detto: no, anche l’indipendenza finanziaria è l’essenza dell’indipendenza».

La vita sentimentale

Sulla sua vita sentimentale, Fagnani chiede: «Oggi c’è un amore nella sua vita?». «Sono single, non ho un compagno da 25 anni» risponde Rossellini. «In questi 25 anni ho avuto 3 mesi di amore con un uomo, poi ho scoperto che era sposato ed è finita. Avevo però dimenticato quanto è meravigliosa la tenerezza. Mi manca». «L’amore della sua vita?» domanda Fagnani. «David Lynch» risponde senza esitazione.

L’abuso subito a 16 anni

La giornalista ricorda anche un episodio doloroso: «Una sola volta ha parlato di un abuso subito quando aveva 16 anni». «L’abuso era di un ragazzo che mi piaceva, lo corteggiavo, che poi però si è imposto – spiega l’attrice -. Ci ho messo molto tempo a capire che anche quello era uno stupro. Credo sia una cosa successa a tante donne». Infine, un siparietto esilarante sulle storie dei suoi cortometraggi Green Porno, dedicati al sesso degli animali. «I ragni fanno di tutto» dice Rossellini. Ma sono soprattutto i barnacle (patelle) a catturare l’attenzione: «Per riprodursi il maschio ha evoluto un pene lunghissimo. Negli umani ancora non si è arrivato a tanto…» conclude con il suo sorriso.

Foto copertina: Stefania Casellato | Isabella Rossellini ospite a Belve