Irene Pivetti a Belve, scintille con Francesca Fagnani: «In tv vestita da cat woman? È il mestiere» – Il video

Dalle vicende giudiziarie al suo percorso professionale, lo scontro su Rai 2 nell'intervista all’ex presidente della Camera

«Il sesso è una cosa meravigliosa, ma mi considero ancora sposata davanti a Dio. Gli chiedo: sono nelle tue mani, non farmi venire voglia». Anche se, a volte, alla promessa Irene Pivetti sembra essere venuta meno: «Indotta in tentazione non ci piove». È un’intervista fatta di punzecchiature e risposte a tono quella di Francesca Fagnani alla ex deputata della Lega e conduttrice televisiva. Il colloquio la fa da padrone nella seconda puntata del programma Belve, in onda su Rai2 martedì 4 novembre alle 21.20. Gli altri due ospiti della seconda puntata, sono Iva Zanicchi (qui le anticipazioni) e Adriano Pappalardo, insieme a una speciale sorpresa con Maria De Filippi.

«Mancanza di decoro? Ho abbracciato il mestiere della tv»

Presidente della Camera nel 1994, a Pivetti è stato subito contestato di essere venuta meno al decoro della sua carica andando poi in tv: «Non ha fatto talk, si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano», ha provocato Fagnani. Piccata la risposta della 62enne: «Quando? In che cosa ho mancato di rispetto? Semmai ho dimostrato che bisogna sapere essere obbedienti a ciò che la vita ti offre in quel momento. Le circostanze erano diverse. Ho abbracciato volentieri il mestiere della televisione. E chi vorrebbe che l’ex politico facesse solo l’intellettuale, forse ha un po’ disgusto dell’attività popolare».

Il legame con il secondo marito e il «dolore» del divorzio

È proprio sul tema della televisione che si consumano una parte degli scontri tra Fagnani e Pivetti. Su Lele Mora, suo agente, la ex deputata spiega: «Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità». Sull’inizio della sua avventura in tv, nega che sia stata il secondo marito Alberto Brambilla a spingerla: «No, ero molto innamorata e come è giusto che sia in una coppia condividevamo molte cose. Era un rapporto intenso e anche molto passionale». La fine del rapporto, nel 2020, è stata «una grande sofferenza, il giorno più doloroso della mia vita».

Le vicende giudiziarie e il rischio carcere: «Ci penserò se ci entro»

Altro campo di scontro aperto sono le vicende giudiziarie. In primis il sequestro delle maschierine che la sua azienda Only Logistic aveva importato dalla Cina, di scarsa qualità e con falsa marcatura CE: «Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva partire. È stato un trauma». Stesso tono anche per rispondere alla vicenda del pagamento da 13 milioni – invece che 1,3 milioni – ricevuto per porre dalla Protezione civile come anticipo dell’acquisto delle mascherine: «Ho restituito l’eccedenza», ha risposto Pivetti, anche se la procura non la pensa così. Una domanda scomoda arriva anche sulla possibilità di ritrovarsi in carcere, anche dopo il caso di evasione fiscale: «Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà».

Foto di copertina: Stefania Castello