Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
CULTURA & SPETTACOLOBelveFrancesca FagnaniIrene PivettiRaiTv

Irene Pivetti a Belve, scintille con Francesca Fagnani: «In tv vestita da cat woman? È il mestiere» – Il video

04 Novembre 2025 - 13:36 Alba Romano
embed
irene pivetti francesca fagnani belve
irene pivetti francesca fagnani belve
Dalle vicende giudiziarie al suo percorso professionale, lo scontro su Rai 2 nell'intervista all’ex presidente della Camera

«Il sesso è una cosa meravigliosa, ma mi considero ancora sposata davanti a Dio. Gli chiedo: sono nelle tue mani, non farmi venire voglia». Anche se, a volte, alla promessa Irene Pivetti sembra essere venuta meno: «Indotta in tentazione non ci piove». È un’intervista fatta di punzecchiature e risposte a tono quella di Francesca Fagnani alla ex deputata della Lega e conduttrice televisiva. Il colloquio la fa da padrone nella seconda puntata del programma Belve, in onda su Rai2 martedì 4 novembre alle 21.20. Gli altri due ospiti della seconda puntata, sono Iva Zanicchi (qui le anticipazioni) e Adriano Pappalardo, insieme a una speciale sorpresa con Maria De Filippi.

«Mancanza di decoro? Ho abbracciato il mestiere della tv»

Presidente della Camera nel 1994, a Pivetti è stato subito contestato di essere venuta meno al decoro della sua carica andando poi in tv: «Non ha fatto talk, si è vestita da cat woman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano», ha provocato Fagnani. Piccata la risposta della 62enne: «Quando? In che cosa ho mancato di rispetto? Semmai ho dimostrato che bisogna sapere essere obbedienti a ciò che la vita ti offre in quel momento. Le circostanze erano diverse. Ho abbracciato volentieri il mestiere della televisione. E chi vorrebbe che l’ex politico facesse solo l’intellettuale, forse ha un po’ disgusto dell’attività popolare».

Il legame con il secondo marito e il «dolore» del divorzio

È proprio sul tema della televisione che si consumano una parte degli scontri tra Fagnani e Pivetti. Su Lele Mora, suo agente, la ex deputata spiega: «Era un grande professionista. Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità». Sull’inizio della sua avventura in tv, nega che sia stata il secondo marito Alberto Brambilla a spingerla: «No, ero molto innamorata e come è giusto che sia in una coppia condividevamo molte cose. Era un rapporto intenso e anche molto passionale». La fine del rapporto, nel 2020, è stata «una grande sofferenza, il giorno più doloroso della mia vita». 

Le vicende giudiziarie e il rischio carcere: «Ci penserò se ci entro»

Altro campo di scontro aperto sono le vicende giudiziarie. In primis il sequestro delle maschierine che la sua azienda Only Logistic aveva importato dalla Cina, di scarsa qualità e con falsa marcatura CE: «Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva partire. È stato un trauma». Stesso tono anche per rispondere alla vicenda del pagamento da 13 milioni – invece che 1,3 milioni – ricevuto per porre dalla Protezione civile come anticipo dell’acquisto delle mascherine: «Ho restituito l’eccedenza», ha risposto Pivetti, anche se la procura non la pensa così. Una domanda scomoda arriva anche sulla possibilità di ritrovarsi in carcere, anche dopo il caso di evasione fiscale: «Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà».

Foto di copertina: Stefania Castello

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

L’urlo di Zucchero: esce dalla top ten di incassi la sua società musicale. E nell’ultimo anno bilancio in rosso. Ora prova a rifarsi investendo in derivati

2.

Iva Zanicchi a Belve, la verità sulla pipì dietro al divano. I guai col fisco e la rivale Mina: «Perché è meglio che non torni in Italia» – Il video

3.

Fiorello e la faccia massacrata di lividi e graffi: «Ho voluto fare il figo, poi… Un operaio mi ha detto: “Ti sei proprio rovinato”» – Il video

leggi anche
irene pivetti condanna pulizie
ATTUALITÀ

Irene Pivetti dopo la condanna: «Non avevo soldi per mangiare, ho fatto le pulizie per sopravvivere»

Di Alessandro D’Amato
ATTUALITÀ

Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio

Di Redazione
ATTUALITÀ

L’accusa a Irene Pivetti: «Ha legami con i clan su affari, mafia e petrolio»

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Frode sulle mascherine dalla Cina, chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti. Ma l’atto della procura potrebb’essere nullo

Di Redazione
ATTUALITÀ

Milano, Irene Pivetti a processo per evasione a autoriciclaggio nell’inchiesta sulla compravendita delle Ferrari

Di Redazione