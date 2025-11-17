Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
Cristiano Malgioglio a Belve, la lettera alla madre data il giorno della morte: «Alla fine mi sono ammalato da solo» – Il video

17 Novembre 2025 - 11:46 Ugo Milano
cristiano malgioglio belve federica fagnani
L'artista, tra gli ospiti della terza puntata del programma condotto da Francesca Fagnani, si è detto «imbarazzato» dalle insistenze di Francesca Fagnani. Ma non ci è voluto molto perché cedesse a rivelare anche i suoi tatuaggi più segreti

«Ho tre tatuaggi di Jennifer Lopez». La confessione di Cristiano Malgioglio arriva durante la terza puntata di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Mise rosa fluoro e guanti nero notte, il cantante italiano ha anche descritto dove ha deciso di segnarsi in maniera permanente la stella pop americana «Ne ho uno sulla schiena, uno sulla gamba e uno sulla natica». L’intervista sarà trasmessa su Rai2 martedì 18 novembre alle 21.20. Gli altri ospiti della puntata sono Eva Herzigova, Big Mama e Genny Urtis. Comparirà ancora come ospite speciale Maria De Filippi. 

Il tatuaggio segreto di Malgioglio

Francesca Fagnani a metà tra il divertito e l’imbarazzato prova a incalzare Malgioglio sui tatuaggi che ha deciso di farsi. In particolare chiede ulteriori dettagli sul tatuaggio di Jennifer Lopez sulla natica: «È la sua bocca, se vuoi te lo faccio vedere», risponde il cantante. Che poi aggiunge: «Ce ne ho un altro un po’ particolare, ma non te lo faccio vedere». Dopo le prime resistenze («Ti ho detto che no te lo faccio vedere, è un segreto. Così mi imbarazzo»), alla fine Cristiano Malgioglio cede e dice tra i denti: «L’uccello del paradiso… lì». 

L’ultima lettera a sua madre

Malgioglio ha poi raccontato l’ultima lettera scritta a sua madre «per dirle tutto». Quel foglio però è riuscito a darglielo solo il giorno della sua scomparsa: «Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me». Quali fossero gli ostacoli per parlarsi con sincerità? Malgioglio risponde fermo: «Mica ci voleva la zingara per capire. Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia». Sulla consapevolezza del suo orientamento sessuale nel corso della sua vita, Malgioglio scherza ricordando un aneddoto famigliare: «Non so. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché a mia madre che rispondeva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato», dice ridendo.

