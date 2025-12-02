Fabio Fognini a Belve, lo sfogo sul capitano azzurro dopo il ritiro: «Prima escluso, poi neanche una parola». Le multe che lo hanno dissanguato – Il video

La rabbia dell'ex tennista per l'esclusione dalla Coppa Davis: «Non lo accetterò mai». Le anticipazioni sulla puntata di Belve di stasera 2 dicembre, l'ultima della stagione

Il ritiro annunciato a Wimbledon lo scorso luglio non ha lasciato particolari strascichi di nostalgia in Fabio Fognini. A confessarlo è il tennista stesso a Belve. Sullo sgabello di Francesca Fagnani, l’ex campione ha dichiarato: «Seguo tantissimo, ma non mi manca: non ho più giocato a tennis». Un congedo quindi definitivo. Ma se il distacco dal campo è sereno, molto meno pacificato sembra essere il capitolo Coppa Davis. Alla domanda sulla sua esclusione, Fognini si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: «Proprio nel giorno in cui avevo annunciato a Wimbledon il mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c’era Volandri (il capitano della squadra italiana, ndr). Ci ha salutati ma non ha avuto il coraggio di dirmi nulla, neanche un complimento per la carriera. Non mi ha detto niente», ha rivelato.

L’esclusione dalla Coppa Davis: «Non lo accetterò mai»

Quando la conduttrice Fagnani lo ha incalzato chiedendo se avesse ricevuto spiegazioni ufficiali sulla sua esclusione, il tennista ha risposto: «Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L’essere uomo richiede confronti, a volte anche se con pareri diversi». E alla domanda se Fognini si sia dato una spiegazione, ha aggiunto seccato: «Non lo so, chiedetelo a lui. È andata così, non l’ho accettata e non l’accetterò mai».

Il mezzo milione di euro di multe

Tra una stoccata e l’altra, emerge anche l’aspetto più autoironico del campione, specialmente quando si parla di multe: «Avrei potuto guadagnare molto di più, ma gli atteggiamenti che ho avuto… qualche multa è arrivata!», ha detto. La più pesante è stata una stangata da «96mila euro agli Us Open». Ma il totale della collezione è ben più alto, circa «mezzo milione di euro». Ma c’è spazio, come accade sempre nelle interviste di Belve, anche alle fragilità. Fognini ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico: «Non sono mai stato così male. La prima volta è successa al Roland Garros».

La figuraccia su Bukowski

Non è mancato anche il momento comico, quando Fagnani ha citato Bukowski, Fognini ha provato a rispondere ma lo ha trasformato in «Bubboski». La conduttrice ha ironizzato: «Uno scrittore minore…». Così il tennista ha capito la figuraccia appena fatta e ha tagliato corto: «Vabbè andiamo avanti». Nella puntata di stasera, 2 dicembre, ci saranno anche Sabina Salerno e Stefani Sandrelli.