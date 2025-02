Sanremo 2025, Fedez – «Battito»

Scandali, gossip e dissing lasciano ora spazio a una canzone d'amore. La dedica, ha assicurato il rapper, è «alla depressione»

Federico Lucia (Milano, 15 ottobre 1989), in arte Fedez, è uno di quei personaggi che non ha bisogno di presentazioni. Artista tuttofare, nasce e cresce nell’hip hop per poi affermarsi come influencer, produttore, imprenditore e personalità tv. Entra in contatto con la musica tramite le battaglie di freestyle rap, esplode nei primi anni ‘10 del Duemila raccogliendo oltre 80 dischi di platino. Un’ascesa continua che lo vede collaborare con artisti affermati come J-Ax e Francesca Michielin, con la quale si classifica secondo dietro ai Maneskin al Festival di Sanremo 2021 con Chiamami per nome. Nel 2023 Fedez torna sul palco del teatro come ospite e si rende protagonista del celebre bacio in diretta tv con Rosa Chemical, che desta non poche polemiche. Al contempo, parallelamente alla musica, è stato uno storico giudice di X Factor nonché podcaster di successo (Muschio Selvaggio e Pulp) e conduce il comedy show di Amazon LOL: chi ride è fuori. È celebre anche per il matrimonio con Chiara Ferragni, entrato poi in crisi da febbraio 2024 dopo le indagini per truffa aggravata legate ad alcune attività benefiche della moglie. Ora, dopo il dissing a più puntate con Tony Effe e la rivelazione di una sua relazione extra-coniugale, torna sul palco della kermesse con Battito. «Una canzone d’amore dedicata a una donna – ha spiegato lo stesso Fedez – ma quella donna è personificata nella depressione».

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire, il male che fai

Spero che sia un’amnesia

Spengo la luce e mi vieni a trovare

Fluoxetina, poca saliva

Quando mi trovo a parlare di te

Sei la carne è viva

La mente è schiva

Vaga nel buio più buio che c’è

Sento un pugno nello stomaco

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Illudimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito

Battito, battito, battito, battito, battito accelerato affronto una guerra da disarmato

Ho alzato barriere di filo spinato

Ma le ho sempre messe nel lato sbagliato

Mi sento annullato

Dottore che cosa mi ha dato

Socialmente accettato

Anestetizzato

Da un metodo legalizzato

Calmati

Sto contando i battiti

Siamo così fragili

Ci feriamo anche sfiorandoci

Ti ho odiata te lo giuro

Facciamo un po’ ciascuno

Basta un po’ di zucchero e va giù pure il cianuro

Sento un pugno nello stomaco (nello stomaco)

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Sembra di galleggiare

Sopra ad un mare statico, statico

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Uccidimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito