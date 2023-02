Sanremo 2023, il bacio appassionato tra Rosa Chemical e Fedez, trascinato sul palco durante l’esibizione – Il video

Lo show del cantante di Made in Italy sul palco dell’Ariston

Show di Rosa Chemical durante l’ultima serata del Festival di Sanremo. Il cantante di Made in Italy ha coinvolto nella sua esibizione Fedez. Dopo aver twerkato sulle gambe del rapper seduto in prima fila, mimato un amplesso e averlo in seguito portato sul palco, alla fine della performance Rosa Chemical ha stampato un bacio appassionato – con tanto di lingua – sulla bocca di Fedez. «Questo è il festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso», si è giustificato il cantante con Amadeus colto alla sprovvista dall’esibizione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: