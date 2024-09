Dissing Fedez-Tony Effe, il trapper romano pubblica (in anticipo) il singolo «Chiara» – Il video

«Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via (…). Hai fatto figli solamente per postarli», canta l’ex Dark Polo Gang

«La Chiara dice che mi adora». Era iniziato con queste parole il dissing tra Tony Effe e Fedez, che aveva reagito prima sui social e poi con la canzone «L’infanzia difficile di un benestante». Ora Tony Effe rincara la dose e pubblica in anticipo (su YouTube) il singolo dal titolo «Chiara». «Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via. Infame, ancora che parli, i tuoi migliori amici devi pagarli, hai fatto figli solamente per postarli che penseranno quando saranno grandi. Fai schifo», canta il trapper romano. E poi ancora: «Ho un video di te che fa la donna, che tr**a. Sei il nuovo Lele Mora, sei diventato la p*****a di Corona. Hai i capelli bianchi, fatti una tinta, ti vedo isterica, cambia terapista. Hai perso moglie, non hai famiglia, la prossima figlia la devi chiamare Sconfitta».

Il nuovo capitolo del dissing

«Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, Quelli come te io li chiamo infami». Nel suo ultimo pezzo, uscito ieri su YouTube e anticipato da alcune stories su Instagram con tanto di dito medio, Fedez tira nuovamente fuori la questione di una presunta relazione tra Tony Effe e la ex moglie Chiara Ferragni. Una relazione che Tony Effe ha sempre negato, chiamandola una sincera amicizia. Adesso, però, con la risposta ufficiale di Fedez al dissing lanciato in occasione della Red Bull 64 Bars, il rapper non può più tirarsi indietro. Ecco allora che, puntuale come un orologio, era arrivata su Instagram l’annuncio del nuovo singolo.

