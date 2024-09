Fedez contro Tony Effe: il rapper prepara la risposta al dissing lanciato dal rivale. Coinvolta Taylor Mega

L’ex fidanzata dell’autore di Sesso e Samba è entrata in studio di registrazione. In arrivo un brano dopo le rime al veleno di Tony

Dopo averlo nominato ed aver fatto il dito medio, Fedez anticipa su Instagram l’arrivo di una possibile risposta a Tony Effe, inseguito al dissing lanciato da lui in occasione della Red Bull 64 Bars. Come era già successo durante l’estate del 2023 tra Salmo e Luché stavolta l’autore del tormentone estivo con Gaia “Sesso e samba” se la prende con Fedez. «La Chiara (Ferragni, ndr) dice che mi adora, non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia, okay, ti comporti da troia, la tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo, guarda me, sono bellissimo, fai beneficenza ma rimani un viscido», recita il brano. Coinvolto nella sfida anche Niky Savage, fresco di feat con Fedez nel brano “Di Caprio”. Anche perché un altro pezzo del brano di Tony Effe è: «Sono mezzo psicopatico, solo loro mi calmano. Con una pizza ti faccio tornare liscio. Sei brutto in culo anche se mi hai copiato i ricci. Ti scopo come Diddy. Hai scelto male i tuoi nemici. Sei solo un altro dei miei figli. Devi stare attento a quello che dici».

Niky Savage replica a Tony Effe: «So tante cose sulla tua Giulietta»

La risposta di Niky, ovvero Nicholas Alfieri, non è tardata ad arrivare. Ha pubblicato il brano “Bufu Freestyle”, in cui Savage critica Tony Effe: «Sto trappando su Tiktok ma non è sesso e samba». E infine un riferimento alla sua nuova fidanzata Giulia De Lellis «so tante cose sulla tua Giulietta, ma non le dico perché sono un uomo” e ancora “non mi paragonare più a te, fai un favore più a te che a me». Tony Effe è rimasto però deluso: «Fra veramente ti ho dato una possibilità nella tua stupida carriera e l’hai sprecata. Sei troppo stupido. Non puoi manco esser mio figlio. Adesso aspetto la risposta del tuo capo».

La risposta del capo, stasera con Taylor Mega

Dopo averlo citato sul palco, Fedez ha ben pensato di chiudersi in studio di registrazione. Con un’ospite speciale: Taylor Mega, ovvero la ex di Tony Effe. La modella compare nelle stories di Fedez, intenta a fare il dito medio alla sua ex fiamma. La vendetta? Un brano, la cui uscita è prevista in serata, su Youtube.

