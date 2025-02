Sanremo 2025, Francesco Gabbani – «Viva la vita»

Primo nelle "Nuove Proposte" e nei "Campioni" tra 2016 e 2017, l'artista toscano prova a confermare il suo feeling con il palco del Festival portando un inno alla vita

Con Viva la vita sul palco del teatro Ariston torna Francesco Gabbani, che il Festival di Sanremo l’ha già vinto nel 2017. Nato a Carrara il 9 settembre 1982, cresce respirando musica all’interno del negozio di strumenti dei genitori. Inizia ad avere successo già da giovane, tanto da essere invitato dagli Oasis ad aprire l’unica data italiana al locale Blue Note di Milano. Si fa notare dal grande pubblico, però, proprio dal palco di Sanremo. Prima vincendo la categoria “Nuove Proposte” con Amen nel 2016, poi trionfando l’anno seguente nella categoria “Campioni” con Occidentali’s Karma. Entrambi i trionfi sono seguiti dall’uscita di un disco – Eternamente ora e Magellano – e Gabbani si imbarca in un mega tour da 44 date a cui partecipano 140mila persone. All’Eurovision Song Contest 2017 Occidentali’s Karma si piazza sesta. Bisogna aspettare poi il 2020 per un nuovo album, Viceversa, che esce sulle piattaforme streaming dopo una nuova partecipazione al festival sanremese. Questa volta, con il brano omonimo Viceversa, Gabbani si ferma alla seconda posizione dietro a Diodato. Nel 2022 pubblica il disco Volevamo solo essere felici per poi tornare a Sanremo nel 2024 come ospite, in duetto con Fiorella Mannoia.

Il testo di «Viva la vita» di Francesco Gabbani

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento

Tra sempre e mai più

Come una poesia

Dentro l’eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

Dice la verità più della verità

Ma com’è limpida

Com’è domenica

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno un movimento

Insieme non si perderanno mai

E dimmi una bugia

La mezza verità, che tanto poi si sa…

Che cosa vuoi che sia

Su tutti i lividi farà da anestesia

E se ci brucerà

E se ci porta via, e se ci porta via

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno movimento

Insieme due romantici alle porte dell’inferno

Viva la vita così com’è

Viva la vita, questa vita che

È solo un attimo, un lungo attimo

Ma in fondo tu lo sai quello che sento

È vivere davvero ogni momento

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie