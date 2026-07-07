Renga litiga con gli steward Ryanair e viene fatto scendere prima del decollo. Cosa è successo – Il video

I video sono stati diffusi da alcuni passeggeri del volo diretto a Brindisi

Francesco Renga e il suo accompagnatore sono stati fatti scendere da un aereo Ryanair poco prima del decollo. È successo all’aeroporto di Orio al Serio, domenica 6 luglio: secondo le testimonianze di alcuni passeggeri – che hanno pubblicato i video su TikTok – la prima discussione era nata già al gate di imbarco a causa delle dimensioni di un bagaglio ritenuto troppo grosso per essere sistemato in cabina. Renga avrebbe contestato la decisione, salvo poi pagare il supplemento richiesto. Una volta a bordo, però, il cantante avrebbe lamentato il ritardo del volo e sarebbe stato protagonista di uno scambio polemico con il personale di bordo e con alcuni viaggiatori. Mentre l’aereo, diretto a Brindisi, era già in fase di rullaggio, il comandante avrebbe deciso di fermarsi, avvisare le autorità, e rientrare al gate per far scendere Renga e il suo accompagnatore.