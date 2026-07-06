Annullato all’ultimo il concerto di Bobby Solo per troppi chironomidi: «Ma ha già preso i soldi». La rabbia sui social e l’accusa sull’evento in Umbria

L'artista si sarebbe dileguato poche ore prima del concerto «e senza avvisarci». Ora gli organizzatori valutano di passare alle vie legali. La reazione sui social di chi aveva anche pagato il biglietto

Tutta colpa dei chironomidi se il concerto di Bobby Solo in Umbria è saltato all’ultimo momento. L’evento era previsto per sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, nel Perugino. Ora però il caso potrebbe finire davanti a un giudice, visto che sarebbe stato il cantante a rifiutarsi di salire sul palco, nonostante avesse già intascato il cachet. Lo spettacolo faceva parte del cartellone della quarta edizione del Festival dei Tramonti, e secondo l’organizzazione è stato proprio l’artista 81enne a decidere di non esibirsi senza avvisare nessuno, lasciando la location nel pomeriggio.

Cosa è successo prima della fuga di Bobby Solo

Come spiega Ilaria Albanesi sul Corriere dell’Umbria, il cantante avrebbe motivato il rifiuto di esibirsi con la presenza insopportabile dei chironomidi, i moscerini che d’estate popolano le rive del Trasimeno. Il Festival ha comunicato l’annullamento sui social circa un’ora prima dell’inizio, fissato alle 21, spiegando di essersi «attivati immediatamente per informare tempestivamente il pubblico». L’avviso è apparso sui social, nel tentativo di avvertire tempestivamente quanta più gente possibile. Anche se, a leggere i commenti, lo scopo non sarebbe stato del tutto raggiunto. Di certo è che l’organizzazione si ritrova ora a dover rimborsare i biglietti.

Lo sfogo degli organizzatori e la minaccia di fare causa

La direzione del Festival, spiega il Corriere dell’Umbria, fa sapere di valutare «vie legali», dato che l’artista aveva «già ricevuto il compenso pattuito». Gli organizzatori mettono poi in dubbio la spiegazione legata ai chironomidi, ricordando che la sera precedente, sempre alla Rocca del Leone, si era svolto senza problemi il Gran galà della danza sotto le stelle, con oltre 150 artisti e circa 500 spettatori. Proprio per questo, sottolineano, era già partito un dialogo con il Comune di Castiglione del Lago per organizzare un grande concerto l’anno prossimo. Nonostante «alcune polemiche infondate apparse online», concludono, la quarta edizione del Festival resta un successo, con diversi eventi sold out.

Sotto il post con cui il Festival ha annunciato lo stop, i commenti non si sono fatti attendere. C’è chi parla apertamente di trovata pubblicitaria: «Una trovata per attirare ancora di più l’attenzione sul problema dei chironomidi fregando però la gente». Altri raccontano di essere arrivati sul posto senza trovare alcuna indicazione: «Noi siamo andati ma non abbiamo visto nessun cartello!!!! I cancelli erano chiusi, tutto buio intorno e nessun cartello!!!!». Diversi utenti contestano i tempi della decisione: «Non si annulla un concerto appena mezz’ora prima. Due ore di strada tra andata e ritorno. La motivazione poi? Nel frattempo i biglietti erano ancora in vendita. Senza parole!!!». Non manca chi ironizza citando proprio il repertorio del cantante: «Se me lo dicevano. Una lacrima sul viso e zingara venivo io a cantarla». E chi punta il dito sulla gestione complessiva della serata: «Assoluta mancanza di professionalità, dal cantante ai gestori».