Roma, il concerto dei record: in 250mila per Ultimo – La diretta
È il più grande concerto a pagamento nella storia della musica italiana: 250mila spettatori arrivati da tutta Italia per fare festa con Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, che a 30 anni si regala un sogno: un evento record nella sua città. Solo che per trovare uno spazio abbastanza capiente non bastava una piazza o uno stadio, e così Ultimo si è preso la spianata di Tor Vergata, dove da giorni moltissimi spettatori campeggiano per assicurarsi i posti migliori davanti al palco. Tutti gli altri sono arrivati oggi, con una lunga marcia di avvicinamento al palco: un’ora a piedi dai parcheggi e dalle metropolitane che rimarrano aperte tutta la notte. «Oltre il 62% arriva da fuori città» fa sapere l’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato.
Il grande evento ha un titolo: “La favola per sempre” e chiama a raccolta tutti i fan che seguono il cantante fin dal suo esordio nel 2018 a Sanremo Giovani: «Una celebrazione collettiva, dalla parte degli Ultimi, per sentirsi primi», si legge nel sito web del concerto, dove ci sono tutte le informazioni utili, ma non i biglietti: quelli sono esauriti tre ore dopo essere stati messi in vendita.
L’area del concerto di Tor Vergata è suddivisa in 6 “pit” per un totale di 150mila metri quadrati. All’interno ci sono 46 punti ristoro, 48 food truck, oltre 1 chilometro di banchi per cibo e bevande e 170 addetti alla vendita. Come annunciato alcuni giorni fa, 20 cisterne garantiranno acqua gratuita per tutti gli spettatori. I bagni chimici a disposizione sono 2.000, dislocati tra l’area concerto e le vie di accesso.
Il concerto dei record è iniziato (e i fan trasmettono in diretta su TikTok)
Pochi minuti prima delle 21,30 Ultimo è comparso sul palco: attorno a lui un tramonto rosa e 250mila spettatori urlanti. Sul Tikok alcuni abitanti della zona stanno trasmettendo il concerto in diretta:
https://www.tiktok.com/@erlidl/live?enter_from_merge=others_homepage&enter_method=video_live_cell&is_highlight=0
Ultimo è arrivato in elicottero
Cappellino e canotta bianca, Ultimo è sceso dall’elicottero che lo ha portato a Tor Vergata per il concerto dei record di questa sera. Prima di atterrare dietro all’imponente palco allestito per l’occasione nel parco di 15omila metri quadrati, l’elicottero ha fatto due giri sopra i 250mila spettatori che aspettavano il loro beniamino.
Quanto è grande l'area del concerto
Per accogliere i 250mila fan arrivati da tutta Italia è stata allestita l’area del parco di Tor Vergata. Ad alcuni abitanti della zona sono state offerte cifre da capogiro per poter assistere al concerto dalle finestre e dai balconi.
Ecco la vista da uno di questi:
@lucacarrarini
Il posto migliore del concerto di ultimo. @ER TERAZZO DE ULTIMO #fyp #virale #ultimo #torvergata #perte
Quanto vale il concerto di Ultimo
Oltre ad essere un grande appuntamento musicale, il concerto di Ultimo è anche un grande affare commerciale. Si calcola che l’indotto relativo alla serata che ha riunito a Tor Vergata 250mila spettatori paganti sia di circa 90 milioni di euro. Il 62% degli spettatori arriva da fuori Roma, ovvero circa 155mila persone che hanno speso una cifra che si aggira intorno ai 360 euro a testa di media. L’incasso del concerto, calcolato su una media di 65 euro a biglietti, è pari a 16 milioni di euro.
Molti fan hanno dormito per giorni nell’area di Tor Vergata per assicurarsi i posti migliori.
@giuliaaasworld
TOR VERGATA PIT2 Vi augura buon pre-concerto, buon concerto, e buon post concerto… Fatevi sentire, cantate come non avete mai cantato in vita vostra. Tirate fuori tutte le emozioni che avete dentro e soprattutto divertitevi…🥹❤️ BUON GIORNO SANTO A TUTTI I FAN DEL DEPRESSO❤️❤️❤️❤️❤️ @Ultimo #ultimo #ultimopeterpan #lafavolapersempre #torvergata2026⏳ #fakesituation