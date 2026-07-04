Roma, il concerto dei record: in 250mila per Ultimo – La diretta

L'evento a Tor Vergata ha richiamato fan da tutta Italia: il 62% viene da fuori Roma. I biglietti erano esauriti in 3 ore

È il più grande concerto a pagamento nella storia della musica italiana: 250mila spettatori arrivati da tutta Italia per fare festa con Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, che a 30 anni si regala un sogno: un evento record nella sua città. Solo che per trovare uno spazio abbastanza capiente non bastava una piazza o uno stadio, e così Ultimo si è preso la spianata di Tor Vergata, dove da giorni moltissimi spettatori campeggiano per assicurarsi i posti migliori davanti al palco. Tutti gli altri sono arrivati oggi, con una lunga marcia di avvicinamento al palco: un’ora a piedi dai parcheggi e dalle metropolitane che rimarrano aperte tutta la notte. «Oltre il 62% arriva da fuori città» fa sapere l’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato.

Il grande evento ha un titolo: “La favola per sempre” e chiama a raccolta tutti i fan che seguono il cantante fin dal suo esordio nel 2018 a Sanremo Giovani: «Una celebrazione collettiva, dalla parte degli Ultimi, per sentirsi primi», si legge nel sito web del concerto, dove ci sono tutte le informazioni utili, ma non i biglietti: quelli sono esauriti tre ore dopo essere stati messi in vendita.

L’area del concerto di Tor Vergata è suddivisa in 6 “pit” per un totale di 150mila metri quadrati. All’interno ci sono 46 punti ristoro, 48 food truck, oltre 1 chilometro di banchi per cibo e bevande e 170 addetti alla vendita. Come annunciato alcuni giorni fa, 20 cisterne garantiranno acqua gratuita per tutti gli spettatori. I bagni chimici a disposizione sono 2.000, dislocati tra l’area concerto e le vie di accesso.