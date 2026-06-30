Fan accampati da oltre una settimana per il maxi concerto di Ultimo. «Qui da giorni per poter essere in prima fila»

L'evento di Tor Vergata ha fatto registrare il tutto esaurito in tre ore con 250mila biglietti venduti. Sui social spopolano i video dei fan che hanno già allestito un vero e proprio accampamento

Mancano quattro giorni al maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata, ma per alcuni fan l’attesa è iniziata da molto più tempo. Da più una settimana, infatti, decine e decine di persone stanno campeggiando all’esterno dell’area del concerto pur di conquistare un posto nelle prime file di quello che si preannuncia come il più grande live mai organizzato in Italia per un singolo artista. L’evento, ribattezzato “il raduno degli Ultimi“, ha fatto registrare numeri senza precedenti. I 250mila biglietti disponibili sono stati esauriti in appena tre ore. Un’attesa enorme che ha spinto molti fan ad anticipare di giorni il loro arrivo a Tor Vergata.

L’accampamento dei fan fuori da Tor Vergata

Sui social, soprattutto su TikTok, si moltiplicano i video che raccontano la vita in attesa davanti ai cancelli. C’è chi documenta l’allestimento della propria tenda, chi mostra le giornate trascorse con gli altri fan e chi racconta il lungo viaggio affrontato pur di essere tra i primi a entrare. Tra questi c’è Sonia, che sui social si definisce «quella che puoi trovare sempre in prima fila ai concerti». In un video racconta di essere partita alle quattro del mattino per raggiungere Tor Vergata con sei giorni di anticipo.

Mery, invece, sostiene di essersi messa in viaggio addirittura il 22 giugno, iniziando la sua attesa quasi due settimane prima del concerto.

Nel frattempo, davanti all’area dell’evento è nato un vero e proprio accampamento dove i fan trascorrono insieme le giornate in attesa dell’apertura dei cancelli. Un clima che molti stanno documentando sui social, dove continuano a circolare centinaia di video dedicati al «villaggio» e all’attesa del concerto di Ultimo.

Proprio la presenza di così tante persone sotto il sole ha spinto Ultimo Records a intervenire con un appello, poi condiviso anche da Ultimo su Instagram. L’etichetta ha ringraziato i fan per il loro atto d’amore, invitandoli però a non esporsi alle temperature proibitive di questi giorni e a evitare di campeggiare con così largo anticipo con questo caldo. Mentre continua la costruzione dell’imponente palco lungo 140 metri, con 34 torri alte 33 metri ciascuna, l’organizzazione ha predisposto alcune misure per fronteggiare il caldo. Per il giorno del concerto, sarà possibile entrare con bottigliette d’acqua, borracce, ventilatori portatili e ombrelli, mentre all’interno dell’area saranno presenti punti di distribuzione gratuita dell’acqua.