Al Bano e Loredana Lecciso si sposano dopo 26 anni di relazione, l’annuncio in tv: «Il matrimonio ci sarà»

Per la prima volta il cantante conferma l'intenzione di sposare la compagna, madre di due dei suoi figli, dopo il matrimonio trentennale con Romina Power

«Il matrimonio con Loredana? Ora ne sono certo: arriverà. Ho capito anche perché è giusto sposarsi, per il bene di tutta la famiglia. In questi anni abbiamo superato tante difficoltà e oggi posso dire di essere serenamente felice». Per la prima volta Al Bano conferma l’intenzione di sposare la compagna Loredana Lecciso, madre di due dei suoi figli, dopo il matrimonio trentennale con Romina Power. L’annuncio è arrivato nel corso dell’intervista a Monica Setta per Storie al bivio di sera, che andrà in onda martedì 30 giugno alle 21.30 su Rai2.

La vita e la carriera di Al Bano

Nel corso della conversazione, il cantante ripercorre anche la sua vita e la carriera. «Nei momenti difficili non ho mai perso la testa e, nei successi, non mi sono mai montato. La vita è come una giornata: c’è l’alba, il mezzogiorno, poi il tramonto e infine la notte». Ricorda quindi gli inizi, quando lasciò Cellino San Marco per trasferirsi a Milano, lavorando di giorno ed esibendosi la sera. «Avevo pochi soldi. Un giorno comprai alcune scatole di latta convinto che contenessero carne. Solo a casa scoprii che era ananas: non l’avevo mai visto prima e lo mangiai per tutta la settimana».

Il concerto in Russia

Al Bano parla infine anche del concerto tenuto lo scorso anno all’Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo: «Dovevamo essere in due milioni, ma per ragioni di sicurezza c’erano 400mila persone. Ho percepito una grande voglia di musica, tranquillità e pace. E quando la pace arriverà, canterò in Piazza Rossa: sarà un grande concerto per la pace nel mondo».

Foto copertina: ARCHIVIO ANSA/Al Bano e Loredana Lecciso all’inizio della loro relazione, 2005