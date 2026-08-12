Annullato il concerto di Jovanotti a Barletta: trovato amianto nell’area

Decisivo il parere della Asl. Lo stop confermato nel pomeriggio dalla società organizzatrice, la Trident

È stato ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per lunedì 17 agosto presso l’area dell’ex cartiera di Barletta. La decisione è giunta a seguito della riunione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo tenutasi questa mattina in Prefettura.

Trovato amianto nella zona

Determinante è stato il parere negativo dell’Asl, scaturito dalle analisi dell’Arpa che hanno evidenziato la presenza di tracce di amianto nella zona. Tali criticità ambientali hanno compromesso le condizioni necessarie di sicurezza e salubrità dell’area. L’annullamento è stato confermato nel pomeriggio dalla società organizzatrice, la Trident, durante una conferenza stampa su Zoom. Per la mattinata di domani è atteso un ulteriore incontro con i giornalisti presso il Comune di Barletta.

Il precedente e la polemica sui pochi posti per i fan disabili

La data non era finita già sotto i buoni auspici. Pochi giorni fa è scoppiata una polemica sulla gestione degli accessi per le persone con disabilità. Simone, un fan di Jovanotti non vedente e non deambulante, rischiava di non poter festeggiare il suo 40esimo compleanno sotto il palco del suo cantante preferito. Il motivo? I posti riservati nell’area disabili erano terminati e, per ragioni di sicurezza, l’organizzazione vietava l’accesso in carrozzina negli altri settori del concerto.

La vicenda è stata denunciata dalle tre sorelle di Simone — Concetta, Angela e Paola — che hanno tentato di risolvere il problema dallo scorso febbraio. Nonostante l’acquisto preventivo di biglietti standard e i ripetuti tentativi di contattare la produzione per trovare una soluzione idonea, l’organizzazione ha ribadito che l’area riservata è priva di posti e che le norme di sicurezza impediscono l’ingresso della carrozzina nelle zone generiche.

«Non abbiamo mai chiesto ingressi gratuiti o sconti», chiarisce Paola. «Ci troviamo di fronte a un paradosso: pur avendo comprato i biglietti, a Simone viene di fatto negato il diritto di partecipare al concerto a causa della sua disabilità». Ora, con la questione amianto, né Simone ne chi aveva prenotato la data di Barletta avrà il suo concerto con Jovanotti.