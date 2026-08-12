Elettra Lamborghini costretta al taglio drastico ai capelli, il disastro sui social: «Come Britney Spears» – Il video

La cantante ha mostrato nelle Stories il risultato di una decolorazione finita male e il tentativo di rimediare da sola con forbici da cucina. Poi il karaoke sulle note di Lucky: «Barbie passione esaurimento»

Una decolorazione finita male e la decisione di provare a rimediare da sola. Elettra Lamborghini ha raccontato sui social il piccolo disastro che l’ha portata a tagliarsi i capelli con un paio di forbici da cucina. La cantante, che aveva intenzione di donare i propri capelli, ha spiegato di averli trovati «completamente distrutti dalla decolorazione». Dopo aver provato a districare i nodi con una spazzola, è passata alle forbici e ha dato un taglio netto. Il risultato, documentato nelle Stories, l’ha fatta entrare in una vera e propria crisi: «Mi viene da piangere».

«Barbie passione esaurimento»

Come spesso accade, Lamborghini ha trasformato anche il momento peggiore in un’occasione per ironizzare su se stessa. Dopo aver mostrato le ciocche tagliate nel lavandino, ha scherzato sul proprio stato d’animo: «Barbie passione esaurimento». Poi il riferimento a Britney Spears nel 2007, quando la popstar si rasò completamente i capelli in preda a un esaurimento nervoso. La serata è proseguita con un karaoke improvvisato sulle note di Lucky, usando un rasoio elettrico come microfono e con una maschera all’argilla sul viso. «Rido per non piangere. Ma oggi non potevo restare a casa?», ha commentato alla fine, mentre ammetteva che avrebbe fatto volentieri a meno del tentativo di cambiare look. Qualche ora più tardi, la corsa al riparo da un parrucchiere.