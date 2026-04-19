Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
CULTURA & SPETTACOLOAl BanoMoscaMusicaRussiaVideo

Al Bano torna in concerto in Russia, il saluto ai fan dalla piazza Rossa a Mosca: «Con amore e desideri di pace» – Il video

19 Aprile 2026 - 19:33 Alba Romano
embed
Il cantante di Cellino San Marco, molto popolare a Mosca, non ha mai reciso del tutto i legami con la Russia. Al contrario, ha più volte ribadito che la sua musica vuole essere un messaggio di pace. I viaggi nella Federazione e le polemiche

Al Bano è tornato in Russia. Lo ha annunciato con un breve video pubblicato ieri sui social, accompagnato dal messaggio: «Da Mosca con amore e desideri di pace in tutto il mondo». Il cantante di Cellino San Marco, da sempre molto popolare nel Paese, non ha mai reciso del tutto i legami con la Russia, nonostante il contesto politico e la guerra in Ucraina. Al contrario, ha più volte ribadito che la sua musica vuole essere un messaggio di pace.

I precedenti viaggi in Russia e le polemiche

Le sue visite, però, hanno spesso acceso polemiche. In passato aveva fatto discutere un’intervista al Tg1 in cui, parlando da Mosca, dichiarava di non essere lì per il compenso, ma per vedere la situazione con i propri occhi: «In Italia sembra che ci siano bombe ovunque. A te risulta?», domanda ironico il cantante pugliese alla giornalista che, prontamente, risponde: «No, ma non è qui la guerra». Il video diventò virale. A ciò si aggiunsero tensioni con Romina Power, che aveva criticato la sua scelta di esibirsi con Felicità a San Pietroburgo. Anche in quell’occasione, il cantante si era difeso ribadendo che si sarebbe esibito volentieri anche in Ucraina. E, ora, il nuovo viaggio a Mosca.

Foto copertina: INSTAGRAM / AL BANO | Screenshot video

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Addio a Nadia Farès, l’attrice de «I fiumi di porpora» muore a 57 anni dopo un incidente in piscina

2.

«È la sua calligrafia!»: così la studiosa Merlo ha scoperto 8 versi inediti di Federico García Lorca

3.

Cannavacciuolo adotta un nuovo cane e lo chiama McTominay – Il video

4.

Elodie e Marracash di nuovo insieme, al “Marra Block Party” alla Barona duettano su «Niente canzoni d’amore» – Il video

5.

Katy Perry indagata per violenza sessuale nei confronti dell’attrice Ruby Rose

leggi anche
al-bano-rapimento-hotel-iran
CULTURA & SPETTACOLO

Quella volta che Al Bano venne rapito in Iran: «Mi sequestrarono per un mese in hotel, stava iniziando il trionfo dei pasdaran»

Di Alba Romano
Romina Power e la famiglia del bosco
CULTURA & SPETTACOLO

Romina Power sulla famiglia nel bosco: «Anche noi vivevamo così, come osano. L’unico sbaglio? Venire in Italia»

Di Giulia Norvegno
al bano carlo conti
CULTURA & SPETTACOLO

Al Bano ancora contro Carlo Conti: «Da lui solo scorrettezze. Sono un re, non mi mischio coi conti»

Di Alessandro D’Amato
al bano risposta romina putin
CULTURA & SPETTACOLO

Al Bano ancora contro Sanremo: «Io, re della musica, escluso da un “Conti”»

Di Gabriele Fazio
al bano famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

L’offerta di Al Bano alla famiglia nel bosco: «Una casa e un lavoro per Nathan e Catherine»

Di Alba Romano