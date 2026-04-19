Al Bano torna in concerto in Russia, il saluto ai fan dalla piazza Rossa a Mosca: «Con amore e desideri di pace» – Il video

Il cantante di Cellino San Marco, molto popolare a Mosca, non ha mai reciso del tutto i legami con la Russia. Al contrario, ha più volte ribadito che la sua musica vuole essere un messaggio di pace. I viaggi nella Federazione e le polemiche

Al Bano è tornato in Russia. Lo ha annunciato con un breve video pubblicato ieri sui social, accompagnato dal messaggio: «Da Mosca con amore e desideri di pace in tutto il mondo». Il cantante di Cellino San Marco, da sempre molto popolare nel Paese, non ha mai reciso del tutto i legami con la Russia, nonostante il contesto politico e la guerra in Ucraina. Al contrario, ha più volte ribadito che la sua musica vuole essere un messaggio di pace.

I precedenti viaggi in Russia e le polemiche

Le sue visite, però, hanno spesso acceso polemiche. In passato aveva fatto discutere un’intervista al Tg1 in cui, parlando da Mosca, dichiarava di non essere lì per il compenso, ma per vedere la situazione con i propri occhi: «In Italia sembra che ci siano bombe ovunque. A te risulta?», domanda ironico il cantante pugliese alla giornalista che, prontamente, risponde: «No, ma non è qui la guerra». Il video diventò virale. A ciò si aggiunsero tensioni con Romina Power, che aveva criticato la sua scelta di esibirsi con Felicità a San Pietroburgo. Anche in quell’occasione, il cantante si era difeso ribadendo che si sarebbe esibito volentieri anche in Ucraina. E, ora, il nuovo viaggio a Mosca.

Foto copertina: INSTAGRAM / AL BANO | Screenshot video