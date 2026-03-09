Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Romina Power sulla famiglia nel bosco: «Anche noi vivevamo così, come osano. L’unico sbaglio? Venire in Italia»

09 Marzo 2026 - 19:58 Giulia Norvegno
Romina Power e la famiglia del bosco
Il post sui social della compagna storica di Albano Carrisi in cui ha taggato anche la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Romina Power si è rivista in qualche modo nel caso della famiglia nel bosco. Come i neorurali anglo-australiani in Abruzzo, anche la cantante dice di aver fatto quelle stesse scelte di vita con il marito Al Bano Carrisi. E non vuol neanche immaginare cosa sarebbe successo, se si fosse ritrovata a subire sulla sua pelle una decisione come quella imposta dal tribunale dell’Aquila alla mamma dei tre bambini.

Come avrebbe reagito Romina Power

«Negli anni ’60 io e Al Bano eravamo la famiglia nel bosco – ricorda sui social Romina Power – solo che facevamo anche tournée ed incidevamo dischi». Poi attacca senza mezzi termini la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di allontanare la madre Catherine Birmingham dai tre figli: «Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma io sarei diventata una tigre! Ma come osano separare una mamma dai suoi figli?».

La critica all’Italia e l’appello a Meloni e Mattarella

Nel suo post, Romina Power punta il dito contro il sistema italiano, sostenendo che in altri Paesi europei una situazione del genere non si sarebbe verificata: «L’unico sbaglio che hanno fatto è aver scelto l’Italia per vivere. Se avessero scelto un altro Paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna… questo non sarebbe successo». L’artista lancia poi un appello diretto alla premier Giorgia Meloni affinché «possa intervenire per proteggere questa famiglia» e nel post, risulta taggato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La foto di famiglia: «L’altra famiglia del bosco»

Romina Power pubblica anche un vecchio scatto che la ritrae insieme all’ex marito e ai quattro figli, Ylenia, Romina, Cristèl e Yari, sorridenti su un prato, quando i ragazzi erano ancora piccoli. La didascalia è semplice e diretta: «L’altra famiglia del bosco». Così la cantante si lancia in un parallelo tra la propria esperienza famigliare, quando volle far crescere i suoi figli a contatto con la natura e lontano dai centri urbani.

Anche Al Bano era intervenuto sulla vicenda

Sulla questione si era già espresso lo stesso Al Bano, che in un’intervista al Corriere della Sera aveva raccontato di aver fatto una scelta simile per i propri figli: «Ho vissuto anch’io in una casa vicino al bosco, lontana dal centro abitato e priva di comodità». Il cantante di Cellino San Marco aveva spiegato di aver voluto tenere i figli lontani «dal caos e dall’inquinamento», costruendo la casa di famiglia subito dopo il matrimonio con Romina nel 1970. Una decisione consapevole, aveva precisato, portata avanti compatibilmente con il lavoro e i continui viaggi legati alla carriera.

