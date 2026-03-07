Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
POLITICAFamiglia nel boscoMatteo SalviniVideo

Adesso Salvini andrà dalla famiglia nel bosco: «La settimana prossima sarò lì. L’obiettivo è riportare i bambini a casa» – Il video

07 Marzo 2026 - 21:12 Stefania Carboni
embed
L'annuncio: «Ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, non da ministro ma da papà»

«Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato in cui voglio far crescere i miei figli. In questi mesi le abbiamo provate tutte per la famiglia nel bosco: ricorsi, ispezioni ministeriali, petizioni, appelli. Niente, le cose vanno sempre peggio». Inizia così il video messaggio con cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini annuncia di andare a trovare nei prossimi giorni la famiglia nel bosco, dopo la separazione della madre dai bambini nella casa famiglia.

«Cosa rimane da fare? Andarci. Questa settimana ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, non da ministro» ma «da papà, da genitore disgustato da questa forma di violenza istituzionalizzata. Mi sembra che non sia la soluzione, mi sembra che quei tre bimbi che hanno vissuto per anni felici con mamma, papà, casetta e animali siano alla disperazione. Mi vergogno da italiano per quei due ragazzi stranieri, arrivati da lontano, che hanno cercato nell’Italia – pagando a differenza di tanti altri – il futuro per loro e per i loro figli», dichiara Salvini.

E infine il vicepremier conclude: «Ci andiamo. Ci vado personalmente, da papà, da Matteo, con degli avvocati, per incontrare chi gestisce quella casa famiglia, gli assistenti sociali, gli psicologi, i giudici minorili. Basta! L’obiettivo, con le buone maniere ma con determinazione, perché non ne possiamo più, è riportare a casa quei tre bimbi e riunire quella famiglia».

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Siamo in balia di un pedofilo e un criminale…» il sindaco Pd spara a zero su Trump e Netanyahu: il caso finisce al consolato Usa – Il video

2.

Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. Chi vota Sì e chi No: come si è ribaltato l’orientamento

3.

Meloni sulla famiglia del bosco divisa, l’attacco ai giudici: «Superati i limiti: i figli non sono dello Stato»

4.

Campo da calcio rovinato dall’elicottero del ministro Nordio, il sindaco di Potenza: «800 ragazzi ora non possono giocare»

5.

Referendum, sondaggio Ipsos: il no è avanti

leggi anche
famiglia-nel-bosco-lite nathan catherine
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, la lite tra Catherine e Nathan dopo l’allontanamento dei figli

Di Alba Romano
Mamma della famiglia del bosco
ATTUALITÀ

I tre figli della famiglia nel bosco restano soli per la prima notte, scatta l’ordinanza: la madre costretta a lasciare la casa. Quando saranno trasferiti

Di Giulia Norvegno
Giorgia Meloni
POLITICA

Meloni sulla famiglia del bosco divisa, l’attacco ai giudici: «Superati i limiti: i figli non sono dello Stato»

Di Giovanni Ruggiero
bambini nel bosco famiglia nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

Perché la famiglia del bosco sarà divisa. Le motivazioni dei giudici sulla separazione di mamma Catherine dai tre figli – Il video

Di Stefania Carboni