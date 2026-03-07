Adesso Salvini andrà dalla famiglia nel bosco: «La settimana prossima sarò lì. L’obiettivo è riportare i bambini a casa» – Il video

L'annuncio: «Ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, non da ministro ma da papà»

«Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato in cui voglio far crescere i miei figli. In questi mesi le abbiamo provate tutte per la famiglia nel bosco: ricorsi, ispezioni ministeriali, petizioni, appelli. Niente, le cose vanno sempre peggio». Inizia così il video messaggio con cui il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini annuncia di andare a trovare nei prossimi giorni la famiglia nel bosco, dopo la separazione della madre dai bambini nella casa famiglia.

«Cosa rimane da fare? Andarci. Questa settimana ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, non da ministro» ma «da papà, da genitore disgustato da questa forma di violenza istituzionalizzata. Mi sembra che non sia la soluzione, mi sembra che quei tre bimbi che hanno vissuto per anni felici con mamma, papà, casetta e animali siano alla disperazione. Mi vergogno da italiano per quei due ragazzi stranieri, arrivati da lontano, che hanno cercato nell’Italia – pagando a differenza di tanti altri – il futuro per loro e per i loro figli», dichiara Salvini.

E infine il vicepremier conclude: «Ci andiamo. Ci vado personalmente, da papà, da Matteo, con degli avvocati, per incontrare chi gestisce quella casa famiglia, gli assistenti sociali, gli psicologi, i giudici minorili. Basta! L’obiettivo, con le buone maniere ma con determinazione, perché non ne possiamo più, è riportare a casa quei tre bimbi e riunire quella famiglia».