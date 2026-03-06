La famiglia del bosco sarà divisa: via mamma Catherine dalla struttura di Vasto, anche i tre bambini saranno trasferiti altrove – Il video

Il commento del legale dei coniugi: «Si tratta di un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato»

Sta per essere eseguita un’ordinanza del tribunale dell’Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e saranno trasferiti in un’altra struttura protetta anche i tre figli. A darne notizia è il Tg1 sui suoi canali social.

La notizia è stata confermata dall’avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. «C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato – spiega – che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre».