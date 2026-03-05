La famiglia nel bosco e il compleanno dei gemellini senza regali dai parenti. «Portiamo il nostro cuore»

Il racconto del Messaggero. La madre Catherine è molto preoccupata per le condizioni di salute dei tre bambini. Continua il lavoro della Ctu

Hanno compiuto 7 anni i gemelli, figli di Nathan e Catherine, e lo hanno festeggiato nella struttura protetta di Vasto, che li ospita insieme alla madre da oltre tre mesi. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero per il compleanno c’è stato un pranzo con il papà, la nonna Pauline, la zia Rachel e il cuginetto. Palloncini colorati, ma nessun regalo dai parenti. «Portiamo il nostro cuore», ha detto Rachel al quotidiano. Un pensiero, un mazzo di fiori, è arrivato da Trieste dal benefattore che si è offerto, tramite associazione, di pagare l’affitto del casale finora messo a disposizione gratuitamente da Armando Carusi, per dodici anni, ovvero fino al 18esimo anno dei tre bimbi. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Nathan vede i figli tre volte a settimana, mentre mamma Catherine è molto preoccupata per le condizioni di salute dei bambini, soprattutto del maschietto.

Continuano i controlli della Ctu

Dal 20 novembre 2025 i diritti genitoriali dei coniugi Trevallion-Birmingham sono stati sospesi dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Dopo la relazione del 25 febbraio firmata da Lucia Fiorillo, si sta valutando un collocamento alternativo “più funzionale per l’intero nucleo”. Domani iniziano le perizie sui tre bimbi affidate alla consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli. La Ctu dovrà accertare le attuali condizioni di vita dei bambini, lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo e le principali figure di riferimento.