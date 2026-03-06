I tre figli della famiglia nel bosco restano soli per la prima notte, scatta l’ordinanza: la madre costretta a lasciare la casa. Quando saranno trasferiti

Davanti alla casa famiglia c'è stato anche un presidio pacifico di alcune famiglie neorurali, in solidarietà con la coppia anglo-australiana. Attesa domani una fiaccolata dopo la decisione del Tribunale per i minorenni di separare i bambini anche dalla madre

Catherine Louise Birmingham ha abbandonato questa sera, poco dopo le 21, la casa famiglia in cui viveva dal 20 novembre insieme ai suoi tre figli, due gemelli di sei anni e una bambina di otto. Da Vasto, la mamma della “famiglia nel bosco” è salita in auto con il marito, Nathan Trevallion. I due hanno lasciato la struttura senza dire una parola, visibilmente provati.

L’ordinanza del tribunale

La donna è stata costretta ad andarsene dopo l’ordinanza emessa oggi dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha disposto lo spostamento dei bambini in un’altra struttura protetta, questa volta senza la presenza della madre. Dopo la coppia, hanno lasciato la casa famiglia anche i legali, la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo Alessandra De Febis e la psicologa Marina Aiello.

Dove dormiranno i genitori della famiglia nel bosco

Per la notte, marito e moglie si appoggeranno nel casolare messo a disposizione gratuitamente da un ristoratore della provincia di Chieti. Lo stesso imprenditore, durante la giornata, si era presentato davanti alla struttura insieme alla figlia per esprimere solidarietà alla coppia. Davanti alla casa famiglia erano presenti anche alcune donne legate al presidio pacifico organizzato da famiglie neorurali: per domani pomeriggio è stata annunciata una fiaccolata silenziosa.

I bambini trasferiti in 24 ore: rinviata la nuova perizia

I tre bambini intanto potrebbero essere trasferiti già domani 7 marzo dalla casa famiglia. Non si esclude che la perizia sui minori, prevista per oggi e domani, sia a questo punto rinviata. Secondo quanto si apprende, oggi a sottoporsi ai test sarebbero stati i genitori, Nathan e Catherine.