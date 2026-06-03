Premio Strega, ecco gli incipit della sestina (e non cinquina) che andrà in finale – La gallery

Da I convitati di pietra di Michele Mari a Le vedove di Camus di Elena Rui, la cinquina – che quest’anno è una sestina – del Premio Strega suscita sempre curiosità per l’indubbio impatto che ha sulla scena letteraria italiana. La proclamazione del vincitorie avverà il prossimo 8 luglio. Ma per iniziare a capire di cosa parliamo, e magari scegliere per chi tifare, ecco i sei incipit dei libri, giudicate voi.