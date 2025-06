Al Bano si lamenta al Tg1 dalla Russia: «Per la Tv italiana qua è pieno di bombe, tu le vedi?». La risposta della giornalista – Il video

A San Pietroburgo dice di essere andato per vedere con i suoi occhi qual è la vera situazione dopo l'invasione russa in Ucraina, non certo per i soldi del cachet. E tocca alla corrispondente da Mosca del Tg1 svelare all'artista salentino la verità sulla guerra, che è in Ucraina dal febbraio 2022

Al Bano ha partecipato con convinzione al concerto «per la pace», secondo lui, che si è tenuto a San Pietroburgo in occasione del Forum economico internazionale. Una scelta mirata a portare un messaggio di pace, ha ribadito in più occasioni il cantante, che non teme le polemiche e le accuse di «essere un amico di Vladimir Putin». Dell’invasione russa in Ucraina però non deve essergli tutto chiarissimo. Almeno stando a sentire le sue parole raccolte dal Tg1, dove innanzitutto ribadisce di non essere andato in Russia per i soldi, ma di essere voluto andare per vedere con i suoi occhi quel che succede.

La scoperta di Al Bano sulla guerra in Ucraina

Proprio a margine del concetto dello scorso 20 giugno, davanti a una folla di fan esaltati per l’esibizione di Felicità e altri successi dell’artista salentino, Al Bano si è lamentato al Tg1. Secondo lui i media italiani raccontano una versione distorta dell’invasione russa in Ucraina. Alla corrispondente da Mosca Caterina Doglio, Al Bano chiede ironico: «Tu accendi il televisore in Italia e sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti. A te risulta?». L’ingrato compito di rispondere tocca alla giornalista: «No, ma non è qui la guerra».